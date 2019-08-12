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Знаменитый голландец Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста

Сегодня, 22:21

Снайдер побеждал в четырех разных чемпионатах и выигрывал Лигу чемпинов

Уэсли Снейдер

Уэсли Снейдер / Фото: Getty Images

Знаменитый голландский полузащитник Снайдер объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Сегодня рекордсмен сборной Голландии подписал контракт с "Утрехтом". Снайдер будет работать в родном городе, но на данный момент его точная должность неизвестна. Напомним, что недавно Снайдер попал в скандал возле ночного клуба.

Снайдер – чемпион Голландии, Испании, Италии и Турции, а также победитель Лиги чемпионов. Вместе со сборной Голландии он дошел до финала чемпионата мира-2010. Всего в составе "оранжевых" он провел 134 матча – абсолютный рекорд страны.

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Снайдер с января 2018 года выступал за катарский клуб "Аль-Гарафа". Ранее он защищал цвета миланского "Интера", "Реала", амстердамского "Аякса", стамбульского "Галатасарая" и французской "Ниццы". В марте 2018 года он завершил карьеру в сборной Нидерландов, за которую провел более 130 матчей.

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Ранее мы писали, что Уэсли Снайдеру вынесли диван прямо на футбольное поле. Футболист провел прощальный матч за сборную Голландии.

Сборная Голландии уступила в финале Лиги наций:

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Источник: Советский спорт

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