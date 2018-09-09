Знаменитый игрок сборной Дании сломал челюсть таксисту

Никлас Бендтнер не первый раз буянит в такси

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер арестован за нанесение увечий таксисту. Инцидент произошел в Копенгагене.

Как сообщает издание Adresseavisen, которое связалось с компанией DanTaxi, перевозившей Бендтнера, датский футболист сломал водителю челюсть. После инцидента таксист направился в больницу, где ему сделали операцию. Менеджер DanTaxi отметил, что компания подала заявление в полицию.

Это не первый случай, когда Бендтнер вздорит с таксистами. В 2014 году он стянул брюки прямо в салоне такси и назвал водителя "маленькой шлюхой".

Кроме того, в марте 2013 года он был отстранен от игр сборной Дании на полгода за вождение в нетрезвом виде.

В 2016 году Бендтнер был отчислен из немецкого "Вольфсбурга" в связи с нарушениями дисциплины.

В настоящий момент Никлас выступает за норвежский "Русенборг". В нынешнем сезоне чемпионата Норвегии Бендтнер отметился пятью голами в 18 матчах.

За национальную команду Никлас Бендтнер провел 81 матч и забил 30 голов.