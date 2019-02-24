Знаменитый итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро купил клуб в США
Команда называется LA10 FC, а клубные цвета – черный и белый
Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро сообщил, что приобрел футбольный клуб в США. Клуб называется LA10 FC, базируется в Лос-Анджелесе и выступает в United Premier Soccer League – одной из любительских лиг США. Напомним, что бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм создает футбольный клуб в Майами.
"Для меня футбол связан с чистой страстью. В конце концов, я хотел всегда иметь маленькую футбольную команду, чтобы проникнуться страстью.
В конце прошлого лета я решил стать владельцем небольшой футбольной команды из Лос-Анджелеса в партнерстве с EDGE Americas Sports – фирмы, соучредителем которой я являюсь, и моим деловым партнером Джеффри Уэйленом.
Сегодня я впервые официально рассказываю эту волнующую новость. Команда называется LA10 FC, наши цвета – черный и белый.
В нашем дебютном сезоне мы заняли первое место в нашем дивизионе и получили повышение в лиге UPSL. Лига, которая находится чуть ниже второго футбольного дивизиона. Мы закрыли сезон без поражений.
Сейчас я решил поделиться этим прекрасным опытом и поблагодарить всю команду за удивительные результаты, которых они достигли.
Большое спасибо техническому персоналу, руководству и всем игрокам. Теперь мы возвращаемся на поле на весеннюю часть сезона.
Будете болеть за нас?" – заявил Дель Пьеро.
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