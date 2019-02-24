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Знаменитый итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро купил клуб в США

Сегодня, 15:42

Команда называется LA10 FC, а клубные цвета – черный и белый

Фото: Twitter
Знаменитый итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро купил клуб в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/29e/f8a/5c729ef8a09c8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/29e/f8a/5c729ef8a09c8.png Футбол Команда называется LA10 FC, а клубные цвета - черный и белый

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро сообщил, что приобрел футбольный клуб в США. Клуб называется LA10 FC, базируется в Лос-Анджелесе и выступает в United Premier Soccer League – одной из любительских лиг США. Напомним, что бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм создает футбольный клуб в Майами.

"Для меня футбол связан с чистой страстью. В конце концов, я хотел всегда иметь маленькую футбольную команду, чтобы проникнуться страстью.

В конце прошлого лета я решил стать владельцем небольшой футбольной команды из Лос-Анджелеса в партнерстве с EDGE Americas Sports – фирмы, соучредителем которой я являюсь, и моим деловым партнером Джеффри Уэйленом.

Сегодня я впервые официально рассказываю эту волнующую новость. Команда называется LA10 FC, наши цвета – черный и белый.

В нашем дебютном сезоне мы заняли первое место в нашем дивизионе и получили повышение в лиге UPSL. Лига, которая находится чуть ниже второго футбольного дивизиона. Мы закрыли сезон без поражений.

Сейчас я решил поделиться этим прекрасным опытом и поблагодарить всю команду за удивительные результаты, которых они достигли.

Большое спасибо техническому персоналу, руководству и всем игрокам. Теперь мы возвращаемся на поле на весеннюю часть сезона.

Будете болеть за нас?" – заявил Дель Пьеро.

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Тег футбол, Алессандро Дель Пьеро

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