Знаменитый немец, праздновавший выигрыш ЛЧ с "Украиной" на голове, объявил о завершении карьеры

Облегчение для комментаторов: им больше не придется ломать себе язык, выговаривая фамилию Швайнштайгер

Бастиан Швайнштайгер

Экс-полузащитник "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, которому недавно исполнилось 35 лет, объявил о завершении карьеры. "Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборную Германии. И, конечно, мою жену Ану Иванович и всю свою семью за поддержку. Спасибо", – написал на своей странице в соцсети Швайнштайгер.

35-летний Швайнштайгер восемь раз выигрывал чемпионат Германии в составе "Баварии", семь раз – Кубок, по два раза – Суперкубок и Кубок лиги, по одному разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Чемпионат мира среди клубов.

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В составе "Манчестер Юнайтед" Швайнштайгер выиграл Кубок Англии, в составе сборной Германии дважды занимал третье место на чемпионатах мира, а в 2014-м году стал победителем мундиаля. Что касается чемпионатов Европы, то здесь Швайнштайгер занимал со сборной второе и третье место.

Интересно, что выигрыш Лиги чемпионов-2013 в составе "Баварии" Бастиан Швайнштайгер отметил с флагом украинской сборной на голове. "Это мой шарф украинской сборной, он всегда висел в клубном автобусе над моим креслом, – рассказывал "Сегодня" тогдашний игрок "Баварии" Анатолий Тимощук. – Перед праздничным банкетом, Бастиан попросил у меня этот шарф, повязал его себе на голову и провел с ним весь праздник".

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Напомним, финальная часть провального для Украины Евро-2016 началась для нашей сборной с поражения от Германии со счетом 0:2. Швайнштайгер в той встрече стал автором второго гола Бундесмашины.

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