Знаменитый немецкий тренер требует от УЕФА разобраться с "ПСЖ" и "МанСити"

Сегодня, 12:00

Юрген Клопп уверен, что финансовый фэйр-плей должен соблюдаться всеми без исключения

Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп. Фото AFP

Информация о том, что глава ФИФА Джанни Инфантино прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити" в то время, когда работал в УЕФА, о чем сообщило немецкое издание Der Spiegel на основе документов Football Leaks, вызвало вполне логичную реакцию со стороны других европейских клубов, которые относятся к категории топовых.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в беседе со Sky Sports высказал свое мнение по этому поводу: "Финансовый фэйр-плей – это по-настоящему хорошая вещь, мы всегда так считали. Если такое происходит, УЕФА должен реагировать. Я не знаю, что происходит, знаю только, что это касается ПСЖ и "Манчестер Сити". Фэйр-плей хорош тем, что всем задаются определенные правила. Если не все в порядке, то с этим нужно что-то делать".

Напомним, что еще в 2015 году с "ПСЖ" были сняты все ограничения УЕФА по правилам финансового фэйр-плей. Французский клуб получил возможность тратить деньги на трансферы без ограничений.

Затем УЕФА был намерен обсудить вопрос о смягчении правил финансового fair play для футбольных клубов.

А недавно Spiegel раскрыл коррупционные схемы, которые использовал "Манчестер Сити" для обхода финансового fair play.  Клуб отчитывался о крупных спонсорских контрактах, в то время как большая часть средств поступала на счета "Ман Сити" через компании, которые принадлежали владельцу клуба шейху Мансуру.
Манчестер Сити, псж, fair play, Юрген Клопп

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Источник:

Sky Sports

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