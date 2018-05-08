Знаменитый тренер Алекс Фергюсон вышел из комы

Вчера, 11:04

Фергюсон, по данным газеты, уже общался со своей семьей и друзьями

Алекс Фергюсон. Фото AFP
Алекс Фергюсон. Фото AFP

Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" 76-летний Алекс Фергюсон, в субботу перенесший экстренную операцию по поводу кровоизлияния в мозг, вышел из комы и может сидеть и разговаривать, сообщает Daily Mail. При этом шотландец по-прежнему остается в реанимации, но демонстрирует "многообещающие ранние признаки выздоровления".

В понедельник Фергюсон, по данным газеты, общался со своей семьей и друзьями.

76-летний Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. По окончании сезона-2012/13 шотландец завершил тренерскую карьеру, выиграв с клубом 13-й титул чемпиона Англии. Кроме того, на счету специалиста две победы в Лиге чемпионов. Всего с манкунианцами Фергюсон завоевал 38 трофеев.

Ранее стало известно, сколько получает бывший тренер "МЮ" Алекс Фергюсон за работу в качестве посла манкунианского футбольного клуба. Оказывается, шотландец зарабатывает круглую сумму даже на пенсии.

19 мая "Манчестер Юнайтед" сыграет в финале Кубка Англии. Футболисты клуба уже заявили, что они должны завоевать трофей ради Фергюсона.
футбол, Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон

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Р-спорт

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