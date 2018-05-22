Знаменитый тренер Карло Анчелотти нашел себе новый супер-клуб

Сегодня, 21:10

Итальянец ранее тренирова "Милан", Ювентус", "Челси", "ПСЖ", "Реал" и "Баварию", а теперь возглавит "Наполи"

Карло Анчелотти. Фото AFP
Карло Анчелотти. Фото AFP

Итальянский тренер Карло Анчелотти договорился о подписании контракта с футбольным клубом "Наполи". Специалист сменит в должности главного тренера команды Маурицио Сарри, который, как ожидается, покинет свой пост до конца мая. По данным издания Corriere dello Sport, договоренность о сделке между 58-летним Анчелотти и руководством "Наполи" уже достигнута.

В свою очередь, Карло Анчелотти ждал предложения от лондонского "Арсенала", который в конце сезона остался без тренера после отставки Арсена Венгера. Но предложение не поступило, поэтому тренер счастлив вернуться на родину.

Анчелотти ранее возглавлял "Милан", туринский "Ювентус", лондонский "Челси", французский "Пари Сен-Жермен", мадридский "Реал", а его последним местом работы была мюнхенская "Бавария", которая отправила специалиста в отставку в сентябре прошлого года. В конце апреля Corriere dello Sport сообщало, что Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года.
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Источники:

РСпорт, Corriere dello Sport

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