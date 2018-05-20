Знаменитый тренер Мануэль Пеллегрини покинул пост тренера китайского клуба

Сегодня, 13:10

Челийский наставник вскоре может возглавить клуб английской Премьер-лиги

Мануэль Пеллегрини. Фото AFP
Мануэль Пеллегрини. Фото AFP

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини покинул пост главного тренера китайского футбольного клуба "Хэбэй Чайна Форчун".

"После дружеских переговоров с Пеллегрини мы достигли взаимной договоренности. Пеллегрини больше не будет работать главным тренером "Хэбэй Чайна Форчун", – цитирует агентство Reuters заявление клуба.

Экс-тренер "Реала" и "Манчестер Сити" возглавил "Хэбэй Чайна Форчун" летом 2016 года. Ранее СМИ сообщали, что 64-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера лондонского "Вест Хэма".

Пеллегрини становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Испании во главе "Вильярреала", а также выводил клуб в полуфинал Лиги чемпионов. Но добиться хотя бы подобных успехов с грандами ему не удавалось. С "МанСити" чилиец сумел только завоевать Кубок Англии и дважды Кубок Лиги, а с "Реалом" и вовсе остался без трофеев.

Ранее мы писали, что "Ницца" объявила об уходе тренера Люсьена Фавра. Швейцарец является главным претендентом на тренерский пост дортмундской "Боруссии".
футбол, чемпионат Китая, Мануэль Пеллегрини, Хэбэй Форчун

Вы сейчас просматриваете новость "Знаменитый тренер Мануэль Пеллегрини покинул пост тренера китайского клуба". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Арсен Венгер. Фото AFP

Арсену Венгеру предлагают самую большую зарплату в Китае

28 Апреля, 10:50

Неназванный клуб хочет переманить наставника "Арсенала"

Футбол

Златан Ибрагимович. Фото AFP

Ибрагимович отказался от 100 миллионов в Китае ради переезда в США

4 Апреля, 23:26

Шведский футболист удивил даже своего агента
Загрузка...

Футбол

Фабио Капелло. Фото AFP

Знаменитого итальянского тренера Фабио Капелло уволили из китайского клуба

28 Марта, 13:08

У тренера были разногласия с руководством клуба по трансферной политике команды

Футбол

Бернд Шустер

Экс-тренер "Шахтера" возглавил китайский клуб

20 Марта, 09:59

Бернд Шустер будет тренировать "Далянь Ифан"

Футбол

Фото atleticodemadrid.com

"Атлетико" продал своих лидеров в Китай

27 Февраля, 10:20

Испанский клуб заработал 48 миллионов на продаже двух игроков

Футбол

Жуниор Мораес забил победный мяч в ворота "Хэбэй Чайна Форчун". Фото ФК "Динамо"

"Динамо" одержало волевую победу над командой Мануэля Пеллегрини

7 Февраля, 19:50

Киевляне на сборах в Испании со счетом 2:1 обыграли "Хэбэй Чайна Форчун"
Загрузка...