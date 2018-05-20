Знаменитый тренер Мануэль Пеллегрини покинул пост тренера китайского клуба

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини покинул пост главного тренера китайского футбольного клуба "Хэбэй Чайна Форчун".

"После дружеских переговоров с Пеллегрини мы достигли взаимной договоренности. Пеллегрини больше не будет работать главным тренером "Хэбэй Чайна Форчун", – цитирует агентство Reuters заявление клуба.

Экс-тренер "Реала" и "Манчестер Сити" возглавил "Хэбэй Чайна Форчун" летом 2016 года. Ранее СМИ сообщали, что 64-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера лондонского "Вест Хэма".

Пеллегрини становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Испании во главе "Вильярреала", а также выводил клуб в полуфинал Лиги чемпионов. Но добиться хотя бы подобных успехов с грандами ему не удавалось. С "МанСити" чилиец сумел только завоевать Кубок Англии и дважды Кубок Лиги, а с "Реалом" и вовсе остался без трофеев.

Ранее мы писали, что "Ницца" объявила об уходе тренера Люсьена Фавра. Швейцарец является главным претендентом на тренерский пост дортмундской "Боруссии".