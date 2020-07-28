Знаменитый тренер "МЮ" Алекс Фергюсон рассказал, зачем Юрген Клопп звонил ему ночью

Вчера английская Премьер-лига сообщила, что лучшим тренером сезона 2019/2020 назвали Юргена Клоппа. Главный тренер "Ливерпуля" привел клуб к победе в чемпионате Англии впервые за 30 лет. Кроме того, он стал первым немецким специалистом, который победил в АПЛ. В связи с этим интересную историю рассказал легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон, чье имя носит приз лучшему тренеру. К слову, было всего четыре футболиста, на которых никогда не кричал Алекс Фергюсон.

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В комментарии Sky Sports в связи с наградой Клоппу 78-летний шотландец сказал:

"Юрген, это потрясающая работа. Прошло 30 лет с момента последней победы "Ливерпуля" в чемпионате. Невероятно. Это абсолютно заслуженная награда. Уровень выступлений твоей команды был фантастическим, а твоя личность пронизывает собой весь клуб. Я даже прощаю тебе то, что ты разбудил меня в 3:30 ночи, чтобы рассказать о победе в чемпионате Англии. Ты это заслужил, так держать".

Напомним, что "Ливерпуль" взял "золото" досрочно с большим отрывом от конкурентов, но приз получил только после последнего домашнего матча в чемпионате.

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