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Знаменитый тренер поборол лейкемию, а затем заразился коронавирусом

23 августа, 16:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

У тренера нет симптомов, но следующие две недели он проведет на самоизоляции

Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. У тренера нет никаких симптомов, но он будет оставаться на самоизоляции в течение следующих двух недель в соответствии с медицинскими рекомендациями.

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Напомним, что только в феврале этого года Михайлович вылечился от лейкемии. Диагноз ему поставили в июне 2019 года, из-за чего наставнику пришлось на время оставить команду. Сербский специалист прошел специальный курс лечения, который включал три цикла химиотерапии.

За свою игровую карьеру Синиша Михайлович в составе "Црвены Звезды" выигрывал Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов) в 1991 году, с "Лацио" побеждал в Кубке кубков (1999) и Суперкубке УЕФА (1999), а также выигрывал чемпионаты Югославии и Италии.

Тренерскую карьеру он начал в 2006 году с должности ассистента в "Интере", затем уже самостоятельно руководил "Болоньей", "Катанией", "Фирентиной", сборной Сербии, "Сампдорией", "Миланом", "Торино", "Спортингом" и с 2019 года снова руководит клубом из Болоньи.

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чемпионат Италии коронавирус Болонья Синиша Михайлович

Источник: Сегодня|Спорт

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