Знаменитый тренер выступил против досрочного завершения футбольных чемпионатов в Европе

Свое мнение о возможном завершении футбольного сезона 2019/2020 в Европе высказал знаменитый в недалеком прошлом тренер Луи ван Гал. Нидерландский специалист считает, что нужно дождаться окончания карантина и ни в коем случае не объявлять окончание чемпионатов. Узнайте, кто станет чемпионом в ТОП-лигах Европы, если сезон завершат досрочно.

Ныне 68-летний ван Гал, который в прошлом году официально объявил об окончании тренерской работы, сказал в частности о первенстве Нидерландов:

"Если коронавирус удастся победить, то в первую очередь должен быть завершен сезон 2019/20. В спорте победитель определяется на поле. Нельзя после 25 туров объявить "Аякс" чемпионом. Это полный бред. Каждый спортсмен понимает, о чем я говорю. ... Хотя некоторые клубы используют коронавирусный кризис в своих целях. Но для меня это просто недопустимо. Чемпионат можно будет закончить в июне или июле. После отмены Евро-2020 появилось достаточно времени. Следующий сезон просто будет немного интенсивнее. У футболистов будет больше нагрузки, но это нормально, ведь сейчас они отдыхают".

Напомним, чемпионат Бельгии завершили досрочно – первым в Европе.

Вопрос с возможным окончанием чемпионата Нидерландов рассмотрят 7 апреля.

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