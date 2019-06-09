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Знаменитый уроженец Украины назвал смешной рекордную победу сборной России

9 июня, 12:01

Андрей Канчельскис заявил, что такие команды, как Сан-Марино, нельзя допускать в отборочному турниру

Россия - Сан-Марино - 9:0
Россия - Сан-Марино - 9:0. Фото: Getty Images

Воспитанник украинского футбола Андрей Канчельскис, выступавший за сборную России и выигрывавший чемпионат Англии с "МЮ", раскритиковал победу россиян над Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче Евро-2020. "Сан-Марино попало к нам в группу. Есть польза или нет, а играть с ними надо. И еще придется. Конечно, выходить в Европу с такими футболистами – смешно и неправильно. Я переключал на другие матчи, где было более интересно", – признался Андрей Канчельскис.

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"Руководителям УЕФА надо задуматься, – считает Канчельскис. – Такие команды, как Сан-Марино, вообще нельзя допускать к отборочным матчам. Жалко смотреть. Они сами не понимали, что творят. Не знают, что вообще делать на футбольном поле: куда бежать, что делать с мячом. Хорошо, что установили рекорд, но против такой команды мог выйти любой состав и выиграл бы. Дзюба? На это было смешно смотреть. Дзюбе еще надо было в VIP-ложу побежать и кого-то поблагодарить или поцеловать".

Как сообщалось ранее, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира. В рейтинге ФИФА Сан-Марино занимает последнюю, 211-ю строчку, даже ниже таких команд, как Теркс и Кайкос, Багамы и Ангилья.

Обзор матча Россия – Сан-Марино

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Тег сборная России, Евро-2020, сборная Сан-Марино

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