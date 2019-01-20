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Знаменитый в прошлом футболист Пол Скоулз возглавит клуб четвертого дивизиона

Сегодня, 13:03

Скоулз возглавил "Олдхэм" из четвертого дивизиона Англии, за который болеет на протяжении десятилетий

Пол Скоулз во время матча легенд
Пол Скоулз во время матча легенд. Фото: Getty Images
Знаменитый в прошлом футболист Пол Скоулз возглавит клуб четвертого дивизиона //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/454/28a/5c445428a7dba.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/454/28a/5c445428a7dba.jpg Футбол Скоулз возглавил "Олдхэм" из четвертого дивизиона Англии, за который болеет на протяжении десятилетий

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз стал главным тренером клуба "Олдхэм" из четвертого дивизиона, сообщает The Telegraph. Официально о его назначении будет объявлено в течение суток. "Олдхэм" является любимой командой Скоулза, которую он всегда поддерживал, несмотря на то, что его карьера футболиста была связана с "Манчестер Юнайтед".

На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице четвертого дивизиона Англии, в его активе 39 очков.

Пол Скоулз является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Он играл за команду с 1993 по 2013 годы. В составе "МЮ" он провел 499 матчей, в которых забил 107 голов. Является двукратным победителем Лиги чемпионов, одиннадцатикратным чемпионом Англии. Также он пять раз выигрывал Суперкубок страны, трижды завоевывал Кубок Англии и еще два раза становился обладателем Кубка лиги.

Напомним, Скоулз является совладельцем клуба 8-го дивизиона "Солфорд Сити". Интересно, что четыре года назад Пол Скоулз уже был близок к тому, чтобы возглавить "Олдхэм".

Ранее в воскресенье стало известно, что Жозе Моуринью отверг три предложения о работе. Португальский тренер отказал "Бенфике" и еще двум клубам, потому что предложения не соответствовали его желаниям.

тренер, чемпионат Англии, Пол Скоулз, Олдхэм Атлетик

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Источники:

СЭ , The Telegraph

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