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Знаменитый вратарь Эдвин ван дер Сар стал китайским стадионом

17 октября, 11:18

Именем знаменитого голландца, чей клуб не так давно обыгрывал "Динамо", назвали арену в Поднебесной

Ван дер Сар на фоне своего именного стадиона

Ван дер Сар на фоне своего именного стадиона / Фото: Twitter

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В честь бывшего футболиста сборной Нидерландов, а ныне генерального директора "Аякса" Эдвина ван дер Сара назвали стадион в Китае. Об этом легендарный 48-летний вратарь сообщил в своем Twitter. Ранее звездный бельгиец из-за дочери отказался от 18 млн в год в Китае.

"Первый день в Китае! Тот факт, что в честь меня назвали стадион, – большая честь для меня. Надеюсь, это вдохновит местных футболистов на хорошую игру и усердную работу. Возможно, они станут следующими звездами футбола из Китая", – говорится в сообщении ван дер Сара, в честь которого названа арена академии клуба "Гуанчжоу Фули"

Напомним, в прошлом сезоне "Аякс", в менеджменте которого ныне работает ван дер Сар, дошел до полуфинала Лиги чемпионов, убрав со своего пути киевское "Динамо", мадридский "Реал" и клуб Криштиану Роналду – туринский "Ювентус".

Обзор матча "Ювентус" – "Аякс" (1:2)

Ранее сообщалось, что в центре Парижа будет стоять огромное лицо Неймара. Бразильский архитектор и художник Маркос Марин создал скульптуру в честь своего соотечественника и знаменитого нападающего "ПСЖ". Высота творения составила три метра.

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стадион сборная Голландии Аякс Амстердам Эдвин ван дер Сар чемпионат Китая

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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