Знаменитый вратарь из Аргентины объяснил, в чем именно Месси хуже Марадоны

Уго Гатти уверяет, что нападающий "Барселоны" не идет ни в какое сравнение с великим Диего

Бывший вратарь сборной Аргентины 75-летний Уго Гатти сравнил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с великими футболистами прошлого. И сравнение оказалось не в пользу Лео. "Наполи" – "Барселона" онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Месси далек от уровня тех футболистов, которых я видел, – заявил Уго Гатти, в 1970-х выигравший один Межконтинентальный кубок и два Кубка Либертадорес. – Лучшим был Пеле, а затем Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади них. Даже Роналдиньо в лучшие годы был сильнее, чем Месси. Я играл с Марадоной в "Боке Хуниорс" и в сборной Аргентины. Диего лучше Месси, это даже не обсуждается. Марадона проявлял себя в нужные моменты в важных матчах, а Месси подобного не делал", – подытожил Гатти в интервью изданию El Chiringuito

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Отметим, что в последнее время нападающий "Барселоны" получает со своей родины на самые приятные известия. Как мы писали ранее,в Аргентине разгорелся скандал государственного уровня. Бывший президент страны подозревается в организации слежки за 60-ю известными гражданами Аргентины, проживающими за рубежом, – по его указке следили и за Лионелем Месси.

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