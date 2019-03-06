Знаменитый защитник Яп Стам возглавит один из самых титулованных клубов Голландии
Футболист запомнился болельщикам брутальным внешним видом и игрой
Бывший защитник сборной Голландии и "Манчестер Юнайтед" Яп Стам станет новым главным тренером "Фейеноорда" летом нынешнего года. Как сообщает AFP, специалист уже подписал контракт на два года, который вступит в силу с июля. Клуб начал искал нового наставника после того, как стало известно об уходе Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона. В СМИ сообщалось, что ван Бронкхорста на его посту может сменить Дик Адвокат, который сейчас работает в "Утрехте".
Ван Бронкхорст выступал за "Фейеноорд" в качестве футболиста с 1994 по 1998 год, а в 2007-м вернулся в команду и защищал её цвета до окончания игровой карьеры.
Напомним, Стам возглавил "Зволле" перед новым годом. И во втором круге провел с командой из Оверэйссела только шесть матчей (три победы, два поражения). В своей дебютной игре "Зволле" обыграл "Фейеноорд" со счетом 3:1. Ранее он возглавлял "Рединг", а также работал в "Аяксе" и том же "Зволле".
После 24 туров "Фейеноорд" занимает третье место в таблице чемпионата Голландии.
Напомним, что другой голландский клуб "Аякс" сотворил сенсацию в Лиге чемпионов, разгромив на выезде Реал (4:1). Амстердамцы обыграли мадридцев по сумме двух матчей и вышли в четвертьфинал турнира.
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