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Знойная Аида: жена форварда "Динамо" сексуально потренировалась на крыше высотки на Печерске

15 июня, 13:10

Олег Люлька Олег Люлька

Стюардесса, завладевшая сердцем испанца Франа Соля, держит себя в отличной спортивной форме

"Новый день – новая тренировка", – написала у себя в Instagram жена испанского форварда "Динамо" Франа Соля Аида. Под этим лозунгом жгучая брюнетка провела очередное интенсивное занятие на крыше киевской высотки на Печерске, где ее муж-футболист обустроил мини-спортзал.

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В этот раз бывшая стюардесса, которая в декабре 2018 года родила Солю сына – Франа-младшего, вооружилась гантелями и штангой, с которой устроила цикл сексуальных упражнений, приоткрывших пользователям соцсетей вид на шикарный бюст Аиды.

Аида Соль – жена футболиста Франа Соля Видео: Instagram

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Отметим, что за тренировкой Аиды Соль, помахивая хвостом, внимательно следил ее пес – четырехлапый друг испанского семейства не отходил от девушки ни на шаг.

INSTAGRAM

Добавим, что Фран Соль и его жена практикуют и совместные тренировки на крыше. А недавно форвард "Динамо" организовал жене там романтический завтрак.

Кроме того, пользуясь установившейся в Киеве солнечной погодой, Аида Соль любит выбраться на крышу высотки на Печерске, чтобы просто позагорать.

Фран Соль, тренировка на крыше Видео: Instagram

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Смотрите, как Фран Соль забивает в Киеве

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печерск Динамо Киев тренировка WAGs жена футболиста Фран Соль

Источник: Сегодня|Спорт

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