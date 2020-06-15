Знойная Аида: жена форварда "Динамо" сексуально потренировалась на крыше высотки на Печерске

"Новый день – новая тренировка", – написала у себя в Instagram жена испанского форварда "Динамо" Франа Соля Аида. Под этим лозунгом жгучая брюнетка провела очередное интенсивное занятие на крыше киевской высотки на Печерске, где ее муж-футболист обустроил мини-спортзал.
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В этот раз бывшая стюардесса, которая в декабре 2018 года родила Солю сына – Франа-младшего, вооружилась гантелями и штангой, с которой устроила цикл сексуальных упражнений, приоткрывших пользователям соцсетей вид на шикарный бюст Аиды.
Отметим, что за тренировкой Аиды Соль, помахивая хвостом, внимательно следил ее пес – четырехлапый друг испанского семейства не отходил от девушки ни на шаг.
Добавим, что Фран Соль и его жена практикуют и совместные тренировки на крыше. А недавно форвард "Динамо" организовал жене там романтический завтрак.
Кроме того, пользуясь установившейся в Киеве солнечной погодой, Аида Соль любит выбраться на крышу высотки на Печерске, чтобы просто позагорать.
Смотрите, как Фран Соль забивает в Киеве
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