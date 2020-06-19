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Знойный архитектор, который скрасил больничный звезды "Реала": модный клуб Мадрида лишился изюминки

19 июня, 17:28

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник Марко Асенсио представил свою девушку Сандру на свадьбе Серхио Рамоса

Полузащитник Марко Асенсио стал одним из героев встречи "Реал" – "Валенсия" в 29 туре чемпионата Испании. Мадридский клуб разгромил "Летучих мышей" со счетом 3:0, а Асенсио забил первым же касанием мяча, выйдя на замену меньше минуты назад. А затем еще и сделал результативную передачу на Карима Бензема.

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Еще более значимой становится игра Марко, если вспомнить, что он почти 11 месяцев не выступал из-за травмы. Однако хавбеку не пришлось скучать в одиночестве во время восстановления и карантина. Ведь компанию Асенсио составляла испанская красотка Сандра Гараль.

Полузащитник "Реала" впервые официально представил свою девушку в июне 2019 года на свадьбе Серхио Рамоса, хотя испанские СМИ сообщали о романе Марко еще шестью месяцами ранее.

О Сандре известно, что она проживает в Мадриде, изучала архитектуру в Политехническом университете и ранее работала в знаменитом ночном клубе Shoko в столице Испании администратором, где и познакомилась с футболистом – она отвечала за обслуживание столика игрока.

При этом с детства девушка болеет не за "Реал", а за другую столичную команду – "Атлетико". Однако отношениям пары это обстоятельство пока не мешает.

Смотрите, как "Реал" перед еврокубковой паузой уступил в Лиги чемпионов "МанСити"

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