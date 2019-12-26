"Золота" и победы над "Дьяволами" мало: украинца Григорчука выгоняют из чемпиона Казахстана

Украинский тренер имеет еще один год по контракту с клубом из Нур-Султана

Роман Григорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Астана"

Украинский тренер Роман Григорчук покинет пост наставника казахстанской "Астаны" до конца текущего года. Об этом сообщает KazFootball.kz. Сейчас стороны решают вопрос по неустойке, ведь у украинца еще остался год по контракту.

Решение руководства клуба выглядит странно, если учесть, что в текущем сезоне Григорчук сумел вывести "Астану" в групповой этап Лиги Европы, где его команда обыграла "Манчестер Юнайтед", правда, те приехали в Казахстан резервным составом.

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Также Григорчук привел клуб к шестому подряд чемпионству в Казахстане. Украинец завоевал золотую медаль во второй раз. Ранее он становился призером чемпионата Азербайджана с "Габалой", трижды приводил "Вентспилс" к победе в чемпионате Латвии, а с "Черноморцем" играл в финале Кубка Украины и доходил до 1/16 финала Лиги Европы.

По информации источника, следующим наставником "Астаны" станет иностранный тренер, уже имеющий опыт работы в Казахстане.

Напомним, что на днях "Эспаньол" уволил Пабло Мачина. Это уже вторая тренерская отставка за сезон в каталонском клубе.

Также мы сообщали, что лучший игрок ЧМ-2010 начал тренерскую карьеру в одном из самых титулованных клубов мира. Уругвайский нападающий завершил карьеру футболиста лишь полгода назад.

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