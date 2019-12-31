Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Золотой 2019-й: чемпионский год для наших футболистов в Европе

31 декабря, 10:23

Кирилл Круторогов

Комментатор каналов "Футбол" Кирилл Круторогов рассказывает об украинских футболистах и тренерах, которые выиграли "золото" в уходящем году в Европе

Артем Милевский снова стал чемпионом - после десятилетнего перерыва

Артем Милевский снова стал чемпионом - после десятилетнего перерыва / Фото: Instagram

Повод для гордости у нас действительно есть! Мало того, что наша молодежная сборная стала чемпионом мира U-20 в Польше, так еще и девятнадцать украинских футболистов и двое тренеров стали чемпионами разных стран. Они достойны внимания! Начнем, пожалуй, с новоиспеченных, которые только-только примерили золотые медали чемпионатов, проходивших по системе весна-осень.

Читайте также: Самый яркий матч 2019 года в украинском футболе – выбери лучший!

Беларусь

Гегемония БАТЭ в чемпионате длилась 13 лет, с 2006-го. Согласитесь, это целая эра! Максимальным достижением "Динамо-Брест" была бронза, добытая еще раньше, в исторически первом розыгрыше чемпионата Беларуси в 1992-м. Но полтора года назад "Динамо-Брест" дал понять, что готов к серьезным изменениям. Они объявили о приглашении Диего Марадоны на должность президента. Так о клубе узнали во всем мире и это стало отправной точкой к новым вершинам. Хотя нельзя считать, что Армандович хоть как-то причастен к спортивному результату брестцев. А вот украинские футболисты точно причастны!

Артем Милевский играл за эту команду неполные сезоны 2017-го и 2018-го, затем съездил в венгерскую "Варду" и вернулся в Брест прошлой зимой. Там он объединился еще с двумя украинцами – Александром Нойком и Алексеем Хобленко. В чемпионском сезоне Милевский отыграл в 26 матчах, 23 раза выходил в основе, провел на поле 1986 минут – так много впервые с сезона 2009-2010 в составе киевского "Динамо". Его опыт, авторитет, 4 гола и 7 ассистов однозначно помогли команде, и в 34 года Артем снова стал чемпионом, после десятилетнего перерыва, причем снова в составе "Динамо", но другого, из города почти что за 600 километров от столицы Украины. Другой воспитанник киевского клуба и экс-нападающий "Черноморца" Алексей Хобленко забил 9 голов, Александр Нойок – 6, что очень достойно как для опорника. Для них, кстати, эти медали первые в карьере! Так что за них особая радость.

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

Грузия

"Динамо" из Тбилиси рекордсмен своего чемпионата по количеству титулов, но большинство этих успехов пришлись на девяностые, а последний триумф случился три года назад. В январе команду возглавил испанский тренер Феликс Висенте Миранда, который привел ее к золотым медалям. Свой вклад в это сделали и украинцы. Причем, наибольший – Дмитрий Иванисеня, регулярно игравший в первой части сезона, а летом перешедший в луганскую "Зарю". Тогда же в обратном направлении проследовали трое наших соотечественников: Михаил Шишка покинул ради этого "Оболонь-Бровар". В чемпионате Грузии появлялся на поле только семь раз и забил один гол. Экс-защитник запорожского "Металлурга" и "Металлиста" Александр Каплиенко играл немного больше – 12 матчей, а опытный вратарь Сергей Литовченко не получил ни минуты игровой практики. Но четверо украинцев стали чемпионами Грузии. И для каждого из них эта награда самая дорогая в карьере!

Молдова

Экс-"днепрянин" Андрей Близниченко, который за 300 тысяч евро переходил в "Карабюкспор", после двух сезонов в Турции, оказался в "Шерифе", подписав с ними контракт в октябре 2018-го. Начал играть уже в марте 2019-го, с начала сезона. И как! В четырех стартовых играх отличился тремя голами. Но затем порвал "кресты" и выбыл на полгода. Вернулся уже в 24 туре, в следующем "Шериф" гарантировал себе чемпионство – пятое кряду и 18-е в истории. Артем Гордиенко был лидером "Зари", одним из лучших игроков команды Юрия Вернидуба, но он явно хотел пойти на повышение, луганчане же не планировали его отпускать бесплатно. Случился конфликт, футболиста перевели в дубль. В итоге он дождался окончания контракта, не играл полгода, и подписал контракт с "Шерифом". Пришел в разгар сезона чемпионата Молдовы, потому играл немного – шесть матчей, три в основе и лишь 280 минут на поле. Но оба украинца стали чемпионами Дивизии Национальной, выиграв свой первый трофей.

"Шериф" – чемпион Молдовы

"Шериф" – чемпион Молдовы

Реклама

Латвия

Год назад Виктор Скрипник привел "Ригу" к чемпионству и покинул пост наставника команды. После него тренеры менялись четырежды, но в итоге это не помешало трем украинским футболистам стать чемпионами. Все они присоединились к рижанам летом. Форвард Роман Дебелко перешел свободным агентом, покинув "Карпаты". Ранее он успел покорить чемпионат Эстонии, забив там 28 голов и став победителем Кубка и Суперкубка страны. В Латвии успел отличиться семью голами и выиграл "золото". Опытнейший Вячеслав Шарпар перешел в "Ригу" из "Ворсклы" в июле. Сыграл лишь восемь матчей, но забил два гола. Золотые медали добавил к титулу обладателя Суперкубка Молдовы-2016. А Мирослав Славов в августе пришел из датского "Вендиссела" и в девяти матчах забил три гола. Это "золото" – его первое достижение в карьере.

Казахстан

Роман Григорчук возглавляет "Астану" с лета 2018-го. Под его руководством команда стала чемпионом в первом сезоне, но тогда по личным обстоятельствам украинский тренер длительное время отсутствовал на рабочем месте, а его обязанности выполнял ассистент. В январе Григорчук вернулся в расположение команды и во второй раз кряду завоевал с ней чемпионство, опередив ближайшего преследователя, "Кайрат", на одно очко. Вывел украинец "Астану" и в групповой раунд Лиги Европы, где даже обыграл "МЮ", но шансов на выход в плей-офф они лишились еще до того. Ходят слухи, что до конца 2019 года Роман Иосифович покинет занимаемую должность в статусе двукратного чемпиона Казахстана.

Читайте также: Гороскоп для украинского спорта – астропрогноз на 2020 год

Чемпионы сезона 2018-2019

Еще часть украинцев выиграли "золото" в мае, успели отпраздновать, свыкнуться с этим статусом, а некоторые даже сменить команды.

Англия

В том сезоне "Манчестер Сити" стал первой английской командой, оформившей требл на внутренней арене. Они выиграли чемпионство в бескомпромиссной борьбе с "Ливерпулем" до последнего тура, а также завоевали Кубок Англии и Кубок лиги. Особенно лестно, что поучаствовал в этом наш Александр Зинченко. Не просто будучи на контракте в одном из лучших клубов мира, а как раз-таки играя регулярно в триумфальном сезоне в этих турнирах (24 матча). Саша – первый украинец, которому покорился титул АПЛ. Интересно, что он даже стал символом побед своей команды в предыдущем розыгрыше чемпионата – "горожане" не проиграли ни одного матча, в которых Зинченко выходил в основе. В награду за упорную работу и самоотверженность летом Александр подписал новый контракт с клубом до 2024 года.

Реклама

Бельгия

В третьем сезоне в "Генке", первый из которых можно назвать ознакомительным и адаптационным, второй рабочим, а третий, в котором Руслан Малиновский был настоящим лидером команды, он еще и стал чемпионом. Кроме безусловной уверенной и качественной игры еще и прекрасная статистика – 37 матчей, 34 в основе, 13 голов и 7 ассистов – суперпоказатель как для центрального полузащитника. Не удивительно, что "Генк" не горел желанием отпускать своего ведущего игрока и пытался заработать на нем как можно больше. В итоге украинский хавбек перешел в "Аталанту" за 13,7 миллионов евро.

Венгрия

Легенда "Динамо" Сергей Ребров дважды приводил киевскую команду к чемпионскому званию в Украине как тренер, после чего уехал покорять Венгрию. И с первой попытки сделал "Ференцварош" чемпионом, вернув им "золото" после трехлетнего перерыва. Важную роль в его команде играл Иван Петряк. Но незадолго до конца сезона он принял решение перейти в "Видеотон", а это главный враг "фради". В Будапеште его посчитали предателем, отстранили от работы с командой в заключительный период и даже не дали заслуженную медаль. Хотя он сыграл в 28 матчах, забил 6 голов и сделал 11 ассистов. Игорь Харатин сыграл ровно в два раза меньше матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи и тоже стал чемпионом Венгрии

Греция

Вице-чемпион Лиги Европы в составе "Днепра" Евгений Шахов три года провел в Греции, выступая за "ПАОК". Он выиграл два Кубка Греции и дважды становился серебряным призером местной лиги. Но 2019-й год точно будет вписан золотыми буквами в его карьеру. В уходящем году его команда оформила золотой дубль! Наш полузащитник сыграл 21 матч чемпионата, забив 5 голов, и 9 кубковых поединков. Несмотря на трофеи, продлевать контракт и оставаться в Греции Шахов не захотел. И в статусе свободного агента перешел в "Лечче". Так на одного украинца в Серии А стало больше, а сам Евгений впервые оказался в топ-чемпионате.

Евгений Шахов стал чемпионом Греции

Евгений Шахов стал чемпионом Греции / Фото: Instagram

Словения

Артем Сухоцкий – воспитанник "Динамо", хорошо показавший себя в "Заре", в январе 2018-го уехал в "Слован". Но не играл всю вторую часть того сезона, в котором его команда оказалась "серебряной" в чемпионате. В следующем же сезоне украинец отыграл в 26 матчах, забил гол и помог братиславской команде вернуть себе "золото", которое стало для самого Артема первым в карьере.

Россия

Ярослав Ракицкий, который присоединился к "Зениту" прошлой зимой, в сезоне 2018-2019 годов стал чемпионом Украины и России.

Все подробности в спецтеме Итоги 2019 года в спорте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футболисты Артем Милевский Сергей Ребров Ярослав Ракицкий Александр Нойок Роман Григорчук Вячеслав Шарпар Евгений Шахов Руслан Малиновский Дмитрий Иванисеня Александр Зинченко Иван Петряк Игорь Харатин Андрей Близниченко Артем Сухоцкий Алексей Хобленко Сергей Литовченко Артем Гордиенко Роман Дебелко Александр Каплиенко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результатыФутбол
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулы
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулыФутбол
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой "МанСити": результаты всех матчейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...