Золотой 2019-й: чемпионский год для наших футболистов в Европе

Артем Милевский снова стал чемпионом - после десятилетнего перерыва / Фото: Instagram

Повод для гордости у нас действительно есть! Мало того, что наша молодежная сборная стала чемпионом мира U-20 в Польше, так еще и девятнадцать украинских футболистов и двое тренеров стали чемпионами разных стран. Они достойны внимания! Начнем, пожалуй, с новоиспеченных, которые только-только примерили золотые медали чемпионатов, проходивших по системе весна-осень.

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Беларусь

Гегемония БАТЭ в чемпионате длилась 13 лет, с 2006-го. Согласитесь, это целая эра! Максимальным достижением "Динамо-Брест" была бронза, добытая еще раньше, в исторически первом розыгрыше чемпионата Беларуси в 1992-м. Но полтора года назад "Динамо-Брест" дал понять, что готов к серьезным изменениям. Они объявили о приглашении Диего Марадоны на должность президента. Так о клубе узнали во всем мире и это стало отправной точкой к новым вершинам. Хотя нельзя считать, что Армандович хоть как-то причастен к спортивному результату брестцев. А вот украинские футболисты точно причастны!

Артем Милевский играл за эту команду неполные сезоны 2017-го и 2018-го, затем съездил в венгерскую "Варду" и вернулся в Брест прошлой зимой. Там он объединился еще с двумя украинцами – Александром Нойком и Алексеем Хобленко. В чемпионском сезоне Милевский отыграл в 26 матчах, 23 раза выходил в основе, провел на поле 1986 минут – так много впервые с сезона 2009-2010 в составе киевского "Динамо". Его опыт, авторитет, 4 гола и 7 ассистов однозначно помогли команде, и в 34 года Артем снова стал чемпионом, после десятилетнего перерыва, причем снова в составе "Динамо", но другого, из города почти что за 600 километров от столицы Украины. Другой воспитанник киевского клуба и экс-нападающий "Черноморца" Алексей Хобленко забил 9 голов, Александр Нойок – 6, что очень достойно как для опорника. Для них, кстати, эти медали первые в карьере! Так что за них особая радость.

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

Грузия

"Динамо" из Тбилиси рекордсмен своего чемпионата по количеству титулов, но большинство этих успехов пришлись на девяностые, а последний триумф случился три года назад. В январе команду возглавил испанский тренер Феликс Висенте Миранда, который привел ее к золотым медалям. Свой вклад в это сделали и украинцы. Причем, наибольший – Дмитрий Иванисеня, регулярно игравший в первой части сезона, а летом перешедший в луганскую "Зарю". Тогда же в обратном направлении проследовали трое наших соотечественников: Михаил Шишка покинул ради этого "Оболонь-Бровар". В чемпионате Грузии появлялся на поле только семь раз и забил один гол. Экс-защитник запорожского "Металлурга" и "Металлиста" Александр Каплиенко играл немного больше – 12 матчей, а опытный вратарь Сергей Литовченко не получил ни минуты игровой практики. Но четверо украинцев стали чемпионами Грузии. И для каждого из них эта награда самая дорогая в карьере!

Молдова

Экс-"днепрянин" Андрей Близниченко, который за 300 тысяч евро переходил в "Карабюкспор", после двух сезонов в Турции, оказался в "Шерифе", подписав с ними контракт в октябре 2018-го. Начал играть уже в марте 2019-го, с начала сезона. И как! В четырех стартовых играх отличился тремя голами. Но затем порвал "кресты" и выбыл на полгода. Вернулся уже в 24 туре, в следующем "Шериф" гарантировал себе чемпионство – пятое кряду и 18-е в истории. Артем Гордиенко был лидером "Зари", одним из лучших игроков команды Юрия Вернидуба, но он явно хотел пойти на повышение, луганчане же не планировали его отпускать бесплатно. Случился конфликт, футболиста перевели в дубль. В итоге он дождался окончания контракта, не играл полгода, и подписал контракт с "Шерифом". Пришел в разгар сезона чемпионата Молдовы, потому играл немного – шесть матчей, три в основе и лишь 280 минут на поле. Но оба украинца стали чемпионами Дивизии Национальной, выиграв свой первый трофей.

"Шериф" – чемпион Молдовы Реклама

Латвия

Год назад Виктор Скрипник привел "Ригу" к чемпионству и покинул пост наставника команды. После него тренеры менялись четырежды, но в итоге это не помешало трем украинским футболистам стать чемпионами. Все они присоединились к рижанам летом. Форвард Роман Дебелко перешел свободным агентом, покинув "Карпаты". Ранее он успел покорить чемпионат Эстонии, забив там 28 голов и став победителем Кубка и Суперкубка страны. В Латвии успел отличиться семью голами и выиграл "золото". Опытнейший Вячеслав Шарпар перешел в "Ригу" из "Ворсклы" в июле. Сыграл лишь восемь матчей, но забил два гола. Золотые медали добавил к титулу обладателя Суперкубка Молдовы-2016. А Мирослав Славов в августе пришел из датского "Вендиссела" и в девяти матчах забил три гола. Это "золото" – его первое достижение в карьере.

Казахстан

Роман Григорчук возглавляет "Астану" с лета 2018-го. Под его руководством команда стала чемпионом в первом сезоне, но тогда по личным обстоятельствам украинский тренер длительное время отсутствовал на рабочем месте, а его обязанности выполнял ассистент. В январе Григорчук вернулся в расположение команды и во второй раз кряду завоевал с ней чемпионство, опередив ближайшего преследователя, "Кайрат", на одно очко. Вывел украинец "Астану" и в групповой раунд Лиги Европы, где даже обыграл "МЮ", но шансов на выход в плей-офф они лишились еще до того. Ходят слухи, что до конца 2019 года Роман Иосифович покинет занимаемую должность в статусе двукратного чемпиона Казахстана.

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Чемпионы сезона 2018-2019

Еще часть украинцев выиграли "золото" в мае, успели отпраздновать, свыкнуться с этим статусом, а некоторые даже сменить команды.

Англия

В том сезоне "Манчестер Сити" стал первой английской командой, оформившей требл на внутренней арене. Они выиграли чемпионство в бескомпромиссной борьбе с "Ливерпулем" до последнего тура, а также завоевали Кубок Англии и Кубок лиги. Особенно лестно, что поучаствовал в этом наш Александр Зинченко. Не просто будучи на контракте в одном из лучших клубов мира, а как раз-таки играя регулярно в триумфальном сезоне в этих турнирах (24 матча). Саша – первый украинец, которому покорился титул АПЛ. Интересно, что он даже стал символом побед своей команды в предыдущем розыгрыше чемпионата – "горожане" не проиграли ни одного матча, в которых Зинченко выходил в основе. В награду за упорную работу и самоотверженность летом Александр подписал новый контракт с клубом до 2024 года.

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Бельгия

В третьем сезоне в "Генке", первый из которых можно назвать ознакомительным и адаптационным, второй рабочим, а третий, в котором Руслан Малиновский был настоящим лидером команды, он еще и стал чемпионом. Кроме безусловной уверенной и качественной игры еще и прекрасная статистика – 37 матчей, 34 в основе, 13 голов и 7 ассистов – суперпоказатель как для центрального полузащитника. Не удивительно, что "Генк" не горел желанием отпускать своего ведущего игрока и пытался заработать на нем как можно больше. В итоге украинский хавбек перешел в "Аталанту" за 13,7 миллионов евро.

Венгрия

Легенда "Динамо" Сергей Ребров дважды приводил киевскую команду к чемпионскому званию в Украине как тренер, после чего уехал покорять Венгрию. И с первой попытки сделал "Ференцварош" чемпионом, вернув им "золото" после трехлетнего перерыва. Важную роль в его команде играл Иван Петряк. Но незадолго до конца сезона он принял решение перейти в "Видеотон", а это главный враг "фради". В Будапеште его посчитали предателем, отстранили от работы с командой в заключительный период и даже не дали заслуженную медаль. Хотя он сыграл в 28 матчах, забил 6 голов и сделал 11 ассистов. Игорь Харатин сыграл ровно в два раза меньше матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи и тоже стал чемпионом Венгрии

Греция

Вице-чемпион Лиги Европы в составе "Днепра" Евгений Шахов три года провел в Греции, выступая за "ПАОК". Он выиграл два Кубка Греции и дважды становился серебряным призером местной лиги. Но 2019-й год точно будет вписан золотыми буквами в его карьеру. В уходящем году его команда оформила золотой дубль! Наш полузащитник сыграл 21 матч чемпионата, забив 5 голов, и 9 кубковых поединков. Несмотря на трофеи, продлевать контракт и оставаться в Греции Шахов не захотел. И в статусе свободного агента перешел в "Лечче". Так на одного украинца в Серии А стало больше, а сам Евгений впервые оказался в топ-чемпионате.

Евгений Шахов стал чемпионом Греции / Фото: Instagram

Словения

Артем Сухоцкий – воспитанник "Динамо", хорошо показавший себя в "Заре", в январе 2018-го уехал в "Слован". Но не играл всю вторую часть того сезона, в котором его команда оказалась "серебряной" в чемпионате. В следующем же сезоне украинец отыграл в 26 матчах, забил гол и помог братиславской команде вернуть себе "золото", которое стало для самого Артема первым в карьере.

Россия

Ярослав Ракицкий, который присоединился к "Зениту" прошлой зимой, в сезоне 2018-2019 годов стал чемпионом Украины и России.

Все подробности в спецтеме Итоги 2019 года в спорте

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