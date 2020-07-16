Золотой день для "Реала": расписание, прогноз и результаты 37-го тура чемпионата Испании

Все о предпоследнем туре испанского первенства - трансляции, котировки, результаты и турнирная таблица

В четверг, 16 июля, проходят матчи предпоследнего тура чемпионата Испании по футболу. Домашняя победа над "Вильярреалом" гарантирует "Реалу" досрочное чемпионство. Ниже – расписание поединков 37-го тура Примеры с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы игр, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица первенства. Кстати, накануне "Реал" запретил фанатам праздновать чемпионство на улице, попросив их оставаться дома.

Реклама

Читайте также: Все чемпионы и неудачники коронавирусного сезона: ТОП-20 сильнейших лиг

Чемпионат Испании по футболу. 37-й тур

19:30 "Эйбар" – "Вальядолид" ТВ "Футбол 1"

Букмекеры: 2.25 – 3.15 – 3.65

22:00 "Реал" – "Вильярреал" ТВ "Футбол 1"

Букмекеры: 1.42 – 5.00 – 7.40

Реклама

22:00 "Барселона" – "Осасуна" ТВ "Футбол 3"

Букмекеры: 1.15 – 8.00 – 24.0

22:00 "Атлетик" – "Леганес"

Букмекеры: 1.96 – 3.40 – 4.30

22:00 "Бетис" – "Алавес"

Букмекеры: 2.18 – 3.40 – 3.50

22:00 "Сельта" – "Леванте"

Букмекеры: 1.64 – 4.10 – 5.50

22:00 "Хетафе" – "Атлетико"

Букмекеры: 3.65 – 3.00 – 2.33

Реклама

22:00 "Реал Сосьедад" – "Севилья"

Букмекеры: 2.44 – 3.50 – 2.95

22:00 "Валенсия" – "Эспаньол"

Букмекеры: 1.55 – 4.10 – 6.60

22:00 "Мальорка" – "Гранада"

Букмекеры: 2.30 – 3.50 – 3.15

Смотрите матчи чемпионата Испании на сервисе Oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Испании

Реклама

Смотрите, как "Реал" и "Барселона" играют в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама