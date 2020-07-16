Золотой день для "Реала": расписание, прогноз и результаты 37-го тура чемпионата Испании

В четверг, 16 июля, проходят матчи предпоследнего тура чемпионата Испании по футболу. Домашняя победа над "Вильярреалом" гарантирует "Реалу" досрочное чемпионство. Ниже – расписание поединков 37-го тура Примеры с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы игр, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица первенства. Кстати, накануне "Реал" запретил фанатам праздновать чемпионство на улице, попросив их оставаться дома.
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Чемпионат Испании по футболу. 37-й тур
19:30 "Эйбар" – "Вальядолид" ТВ "Футбол 1"
Букмекеры: 2.25 – 3.15 – 3.65
22:00 "Реал" – "Вильярреал" ТВ "Футбол 1"
Букмекеры: 1.42 – 5.00 – 7.40
22:00 "Барселона" – "Осасуна" ТВ "Футбол 3"
Букмекеры: 1.15 – 8.00 – 24.0
22:00 "Атлетик" – "Леганес"
Букмекеры: 1.96 – 3.40 – 4.30
22:00 "Бетис" – "Алавес"
Букмекеры: 2.18 – 3.40 – 3.50
22:00 "Сельта" – "Леванте"
Букмекеры: 1.64 – 4.10 – 5.50
22:00 "Хетафе" – "Атлетико"
Букмекеры: 3.65 – 3.00 – 2.33
22:00 "Реал Сосьедад" – "Севилья"
Букмекеры: 2.44 – 3.50 – 2.95
22:00 "Валенсия" – "Эспаньол"
Букмекеры: 1.55 – 4.10 – 6.60
22:00 "Мальорка" – "Гранада"
Букмекеры: 2.30 – 3.50 – 3.15
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Турнирная таблица чемпионата Испании
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