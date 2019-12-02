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"Золотой мяч" 2019 – онлайн церемонии награждения лучшего футболиста мира

2 декабря, 20:52

В Париже называют лучших футболистов по итогам года

Лео Месси и компания

Лео Месси и компания / Фото: Reuters

Сегодня в Париже в театре де Шателе состоится церемония награждения лучшего футболиста по итогам 2019 года – "Золотой мяч". По слухам, которые просочились в СМИ на днях, победителем станет Лионель Месси. А сегодня стало известно, что один из претендентов – Криштиану Роналду – не полетел на церемонию, видимо, узнав ее результаты. Кстати, ранее сегодня "Золотой мяч" вручали в Киеве – лучшим в чемпионате Украины по итогам 2019 года.

"Золотой мяч" 2019 онлайн

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Смотрите, как забивает Криштиану Роналду:

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Как забивает Лео Месси:

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онлайн Криштиану Роналду Золотой мяч Лионель Месси Мохамед Салах Виргил ван Дейк

Источник: Сегодня|Спорт

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