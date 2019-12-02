"Золотой мяч" 2019 – онлайн церемонии награждения лучшего футболиста мира

В Париже называют лучших футболистов по итогам года

Лео Месси и компания / Фото: Reuters

Сегодня в Париже в театре де Шателе состоится церемония награждения лучшего футболиста по итогам 2019 года – "Золотой мяч". По слухам, которые просочились в СМИ на днях, победителем станет Лионель Месси. А сегодня стало известно, что один из претендентов – Криштиану Роналду – не полетел на церемонию, видимо, узнав ее результаты. Кстати, ранее сегодня "Золотой мяч" вручали в Киеве – лучшим в чемпионате Украины по итогам 2019 года.

"Золотой мяч" 2019 онлайн

.

Смотрите, как забивает Криштиану Роналду:

Реклама

Как забивает Лео Месси:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама