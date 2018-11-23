"Золотой мяч" впервые за 10 лет получит не Месси или Роналду

По информации Tuttosport, в этом году оба футболиста не войдут в число трех финалистов

Престижная премия "Золотой мяч", присуждаемая лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football, впервые с 2008 года обретет нового владельца. Последние десять лет приз неизменно вручался Криштиану Роналду или Лионелю Месси. По информации Tuttosport, в этом году оба футболиста не войдут в число трех финалистов. Основная борьба за награду развернется между чемпионами мира Рафаэлем Вараном и Килианом Мбаппе, а также хорватом Лукой Модричем, который завоевал "серебро" чемпионата мира 2018 года.

Главным претендентом на "Золотой мяч" считается хавбек "Реала", так как его уже признали лучшим игроком чемпионата мира – 2018 и Лиги чемпионов, в финале которой мадридцы переиграли "Ливерпуль".

Ранее мы писали, что Роналду не планирует посещение церемонии вручения "Золотого мяча". Сейчас у букмекеров претендент №1 – Лука Модрич, коэффициент на его победу – всего 1,36. Далее в рейтинге идут чемпионы мира Антуан Гризманн (3,75) и Рафаэль Варан (8).

Церемония награждения пройдет 3 декабря.

Отметим, что ранее впервые с 2008 года лучшим игроком года по версии ФИФА был признан не Месси и не Роналду. Это звание досталось капитану сборной Хорватии Луке Модричу.

Напомним, что лучшим тренером года по версии ФИФА был признан наставник сборной Франции Дидье Дешам, а вратарем – Тибо Курута. Также определился лучший тренер года в женском футболе.