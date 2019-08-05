Золотые связки "Динамо": ТОП-10 лучших атакующих дуэтов в истории киевского клуба Дмитрий Литвинов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/0005.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/0005.jpg 2019-08-05T14:34:00+03:00 Футбол От Милевского и Алиева до Блохина и Буряка: разбираем лучшие связки нападающих

"Динамо" последние годы испытывает проблемы в атаке: сразу в 21 матче прошлого сезона украинской Премьер-лиги киевляне не могли забить больше одного мяча. Некому не только завершать, но и отдавать передачи, которые должны становиться голевыми: практически все центральные полузащитники "Динамо" лучше проявляют себя в разрушении, чем в созидании.

А ведь исторически в атаке клуба практически всегда были не просто одиночки, а дуэты исполнителей, понимавших друг друга с закрытыми глазами. И пока Артем Милевский, один из участников последнего такого крутого дуэта, врывается в новости благодаря воспоминаниям о красивой жизни, "Сегодня" составляют исторический хит-парад золотых связок в "Динамо".

10. Артем Милевский – Александр Алиев

И как раз с Милевского и его дуэта с Алиевым и начнем этот хит-парад. Напоминать о каких-то чисто футбольных свершениях натурализованных украинцев нет нужды, все помнят, что они вытворяли на поле и за полем. Хроника похождений парочки не только в "Динамо", но и в других киевских клубах, пусть и ночных, уже обросла легендами.

Но ведь на поле этот дуэт действительно понимал друг друга почти идеально. Чемпионство 2009-го и выход "Динамо" в полуфинал Лиги Европы тогда же были бы невозможны без подвигов парней. Хотя бы за это им стоит сказать спасибо.9

9. Андрей Зазроев – Михаил Коман

Дуэт, который определял погоду в "Динамо" первой половины 1950-х. Техничный осетин Зазроев (он же Зазроишвили), не прижившийся из-за характера в "Динамо" тбилисском, быстро стал лидером "Динамо" киевского. Напористый Коман, игрок прорыва с потрясающим умением забивать решающие мячи, отлично дополнял партнера.

Серебряные медали чемпионата СССР 1952 года были бы невозможны без 11 голов в 12 матчах от Зазроева, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата. В следующем году его выбрали капитаном команды, и в этом качестве он в 1954 году поднял над головой Кубок СССР, который стал первым трофеем "Динамо". Победный гол в финале, разумеется, забил Коман.

8. Валентин Белькевич – Максим Шацких

Фанаты "Динамо" не один год ругали Шацких за запарываемые им моменты. Как кажется, узбекистанец просто стал жертвой сравнений с предшественниками. Но статус лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины (124 гола), как кажется, расставил все по своим местам. И заметная часть голов, которые принесли Шацких лидерство в историческом списке голеадоров, была забита с передач его белорусского партнера.

Белькевич, без преувеличения, по таланту распасовщика был одним из лучших игроков Европы конца 1990-х – начала 2000-х. Да, он так и не уехал на Запад, однако регулярно демонстрировал диспетчерские таланты не только в чемпионате Украины, но и в еврокубках, потому любые сомнения о классе игрока можно отбросить в сторону.

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7. Валерий Лобановский – Олег Базилевич

Единственный дуэт в списке, ни один из участников которого не был ни атакующим хавбеком, ни центрфорвардом. Но слишком уж впечатляющим было взаимопонимание игроков, которое отмечают все очевидцы их игры. Оба творили в эпоху, когда роль крайних форвардов была максимальной. Пять игроков атаки, лишь три защитника – все это давало возможность индивидуально сильным "краям" показывать свое мастерство по нескольку раз за матч.

Широкие переводы с одного фланга на другой впечатляли, а умение Лобановского навешивать со стандартов точно на голову прыгучего Базилевича дополняло образ идеальной пары. Увы, с приходом в Киев футбольного революционера Виктора Маслова, отказавшегося от игры с крайними форвардами, дни дуэта в команде были сочтены. Что ж, это лишь помогло им начать карьеры тренеров раньше – доигрывать в других командах после "Динамо" было не так интересно.

6. Юрий Войнов – Виктор Каневский

А вот эта связка определяла взлет в конце 1950-х, закончившийся сначала серебром-1960, а затем и историческим, первым для клуба, золотом-1961. Об уровне Войнова говорит то, что он был включен в несколько символических сборных ЧМ-1958 и Евро-1960, да и в целом вызывался в сборную не из московской команды, что тогда было редкостью. Каневский же был лучшим бомбардиром в истории "Динамо" до Блохина.

Войнов играл достаточно глубоко, однако обладал прекрасным пасом, а при необходимости мог и сам приложиться издали. Каневский же, обладая приличной техникой, не злоупотреблял ею и отлично чувствовал момент, когда пора бить по воротам. Просто вспомните связку "Ливерпуля" Джеррард – Торрес – и представить происходящее станет легче.

5. Владимир Мунтян – Анатолий Бышовец

Если уж говорить о "злоупотреблениях" техникой, то фамилия Бышовца – едва ли не первая, которая приходит в голову, когда говорим о "Динамо". То, что удивительно одаренный форвард закончил карьеру всего в 27 лет, – следствие того, что его били по ногам, возможно, больше, чем кого-либо в истории киевского клуба. Но в те 7 лет, что Бышовец провел в основе "Динамо", остановить его было очень сложно.

И не последняя заслуга в этом Мунтяна. Оба игрока попали в стартовый состав благодаря тому, что ряд основных игроков "Динамо" отправились на чемпионат мира 1966 года. Останавливать чемпионат Союза из-за такой "мелочи" никто не собирался, вот вчерашние дублеры и получили шанс проявить себя. Так "Динамо" на 3 года забронировало за собой титул чемпионов СССР.

4. Геннадий Литовченко – Олег Протасов

Дуэт, который пришел в состав перед стартом сезона 1988 года. В том же году "Днепр", который взамен пары лидеров получил списанного Лобановским Вадима Евтушенко, стал чемпионом. Но это не должно мешать оценивать качество игры напарников. Литовченко был своеобразным Бекхэмом-до-Бекхэма: смещенный на правый фланг диспетчер, который исполняет большинство стандартов.

Протасов же идеально понимал партнера и чувствовал, когда оторваться от соперников, чтобы замкнуть кросс партнера. Чемпионство 1990-го, медали двух предшествующих сезонов, да и решающая роль в серебре Евро-1988 была бы невозможна без того перехода.

3. Александр Заваров – Игорь Беланов

Пара, которая определяла лицо команды, выигравшей Кубок обладателей кубков-1986 и чемпионства 1985 – 86 годов. Оба выступали на столь топовом уровне, что никто не удивился, когда в 1986 году при том, что приз лучшего игрока Европы достался Беланову, внутри СССР лучшим признали Заварова.

Удивительно, что до переезда в Киев обоих списывали. У Заварова были проблемы с режимом и в Луганске, и в Ростове, а Беланова в Одессе считали слишком прямолинейным, называя "электричкой". К счастью, в Киеве они все и всем доказали.

2. Сергей Ребров – Андрей Шевченко

Три года назад авторитетное издание Squawka включило эту пару в число 16 лучших атакующих дуэтов всех времен. Тем не менее в этом рейтинге они лишь вторые. Почему? Частично из-за того, что выступали вместе меньше, чем лидеры списка, частично — из-за того, что в отличие от "конкурентов" так и не побеждали в еврокубках. Но их взаимопонимание, пиковым и самым памятным проявлением которого стала комбинация с тем самым пасом Реброва на Шевченко в матче с "Реалом" – это навсегда.

1. Олег Блохин – Леонид Буряк

Легенды. 5 совместных титулов чемпионов СССР, 3 Кубка СССР, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА – и ощущение магического взаимопонимания с полуслова. В "Динамо" 1970-х – начала 1980-х хватало и забивал, и диспетчеров. Онищенко, Хлус, Колотов, Мунтян, Веремеев. Но даже на фоне комбинаций с их участием связка Блохина и Буряка заставляла замирать пульс тысяч болельщиков, едва хавбек получал мяч, а форвард готовился к рывку.

В конце карьеры Буряка в "Динамо", когда ему показалось, что партнер мог бы активнее отстаивать перед Лобановским необходимость хавбека обновленному составу киевлян, их отношения охладели. Это чувствуется и спустя годы в редких интервью, но даже это не должно заставлять нас забывать о том, что было.

Видео: смотрите, как "Динамо" громит "Львов" во втором туре Премьер-лиги:

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