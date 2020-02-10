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Зозуля заработал в чемпионате Испании дисквалификацию и не выйдет против "выскочек"

10 февраля, 20:51

Украинский нападающий получил в сезоне 2019/2020 пять желтых карточек

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Форвард испанской команды второго дивизиона "Альбасете" Роман Зозуля пропустит следующий матч чемпионата. В минувшем туре украинец заработал пятую желтую карточку в сезоне 2019/2020, что влечет за собой автоматический пропуск игры. Роман не выступит против "Мирандеса", сенсационно вышедшего в полуфинал Кубка Испании. К слову, вратарь нашей сборной Андрей Лунин пропустил мяч с пенальти от "Райо Вальекано" – обидчиков Зозули из Мадрида.

Ранее мы сообщали, что "Райо Вальекано" оштрафовали и наказали двумя матчами без зрителей за поведение своих фанов. Апелляционный комитет Федерации футбола Испании вынес решение по делу оскорбления фанатами мадридцев Романа Зозули.

В прошедшем туре команды трех украинцев в Сегунде завершили матчи ничьими: "Овьедо" Лунина – против "Райо Вальекано" (1:1), "Альбасете" Зозули – против "Понферрадины" (1:1), "Луго" Василия Кравца – с "Эльче" (2:2). "Овьедо" занимает 18-е место, "Альбасете" – 19-е (у обоих клубов по 29 очков), "Луго" – 21-е (26 пунктов) из 22 команд второго дивизиона.

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