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Зозуля не будет рассматривать предложения от команд второй лиги Испании

28 июня, 23:03

Украинский нападающий еще не решил, где продолжит карьеру

Роман Зозуля
Роман Зозуля. Фото: Getty Images

Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля не намерен переходить в другой клуб из Сегунды. 29-летний украинец отказался от предложений клубов второго по силе дивизиона Испании. Зозуля может остаться в "Альбасете", но он пока не ответил на предложение своего клуба. Ранее была информация о том, что Роман запросил у "Альбасете" слишком высокую зарплату и приостановил переговоры с клубом.

Сообщается, что Зозуля хочет продолжить выступать в Примере, где до четырех клубов интересовались им, но украинец пока не получал конкретных предложений.

Ранее стало известно, что Роман Зозуля может вернуться в Украину: предложение нападающему сделало "Динамо". Тогда говорилось, что нападающий может достаться киевлянам бесплатно, если его нынешний клуб не выйдет в Примеру, что в итоге и произошло.

Напомним, Роман Зозуля не раз заявлял, что ему нравится в Испании в бытовом плане. Однако там ему то и дело приходится отвечать на неспортивные обвинения. Сродни тому, что прозвучало от лидера местной левопопулистской партии "Подемос" Пабло Иглесиаса. Депутат вспомнил историю с бойкотом фанатами "Райо Вальекано" перехода футболиста два года назад и обозвал украинца нацистом и расистом. Клуб украинца "Альбасете" выступил с официальным заявлением, в котором заявил об абсолютной поддержке Зозули.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины

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Тег чемпионат Испании, Альбасете, Роман Зозуля

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Источник:

Sport.ua

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