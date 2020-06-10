Зозуля "обнулился", но это не помогло обыграть принципиального соперника

В Испании доиграли прерванный еще в декабре прошлого года из-за оскорблений украинца Романа Зозули матч второго по силе дивизиона страны между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Этот матч стал первым в Испании после карантина и прошел без зрителей. Несмотря на это, фанаты "Райо" нашли способ снова оскорбить Зозулю.

Украинский футболист во время карантина кардинально сменил имидж и появился на поле полностью лысым. Тем не менее такие изменения во внешности не помогли ему обыграть принципиального соперника. "Райо Вальекано" полностью переиграл "Альбасете" и одержал минимальную, но уверенную победу после красивого гола в исполнении Луиса Адвинкулы.

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Напомним, что 15 декабря матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был сорван из-за гнусного поведения фанатов хозяев в отношении Зозули. В конце первого тайма левые ультрас "Райо" начали скандировать: "Зозуля – гр*****й нацист" (Roman Zozulia puto nazi). Команды все же доиграли первый тайм, завершившийся со счетом 0:0, а на второй отказались выходить.

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По итогам инцидента "Райо Вальекано" наказали 18 000 евро штрафа и закрытием трибуны ультрас на два матча. Отметим, что конфликт между Зозулей и болельщиками "Райо Вальекано" начался не в декабре. Он тянется еще с 2017 года, когда украинский футболист должен был перейти в этот клуб на правах аренды из "Бетиса", но против трансфера выступили фанаты, обвинившие игрока в ультраправых и нацистских взглядах.

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