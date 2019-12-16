"Зозуля плакал в раздевалке": в Испании рассказали о реакции украинца на оскорбления фанатов

Роман Зозуля. Фото: albacetebalompie.es

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Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела рассказал, как украинский футболист команды Роман Зозуля отреагировал на оскорбления со стороны фанатов "Райо Вальекано" в матче 20-го тура Сегунды (второй по силе лиги Испании), а также огласил позицию клуба касательно этого скандала.

"Судья принял решение остановить матч, получив согласие всех сторон, – приводятся слова Варелы в Twitter Carrusel Deportivo. – Мы поддерживаем это решение, потому что в этих условиях играть нельзя. Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке".

Напомним, что в первом тайме болельщики "Райо" скандировали в адрес украинца: "Зозуля – ты нацист". Арбитр вынужден был приостановить поединок, чтобы успокоить фанатов, а в перерыве футболисты "Альбасете" отказались выходить на второй тайм. Ранее мы писали, что руководство чемпионата Испании выступило в поддержку Зозули после обвинений в нацизме.

Конфликт между украинским футболистом и фанатами "Райо Вальекано" тянется еще с 2017 года, когда Зозуля перешел в "Райо" в аренду из "Бетиса". Болельщике выступили против присутствия украинца в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку военных.

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В итоге украинец вернулся в "Бетис", но из-за правил ФИФА полгода не мог играть ни за одну из команд. А по окончании сезона украинец разорвал контракт с севильцами. Позже стало известно, что некоторые фанаты "Райо Вальекано" воевали на Донбассе на стороне боевиков.

Тогда же мы сообщали, что в Испании откроют уголовные дела против 17 фанатов, участвовавших в акции против Зозули. Руководство испанского футбола хотело найти не только исполнителей, но и заказчиков акции.

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