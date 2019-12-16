"Зозуля просто хотел нормализовать ситуацию": агент украинца отреагировал на атаку радикалов "Райо"

Владимир Кузьменко рассказал о том, как украинский футболист справляется с "абсурдными обвинениями" в свой адрес

Роман Зозуля / Фото: Reuters

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Агент форварда "Альбасете" Романа Зозули Владимир Кузьменко прокомментировал новые нападки ультрас "Райо Вальекано" в адрес украинского нападающего. Напомним, оскорбления Зозули со стороны фанатов "Райо" привели к срыву воскресного матча во втором дивизионе Испании.

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"К сожалению, это случилось снова, – написал на своей странице в Facebook агент украинского форварда "Альбасете". – Когда Роман Зозулия просто хотел нормализовать ситуацию и поддержать свою команду, отправляющуюся в Мадрид, он снова получает атаку радикалов "Вальекано". Жаль слышать это абсурдное обвинение"

"Ни в чем не можем упрекнуть других любителей футбола или клуб", – добавил Владимир Кузьменко

Обзор сорванного матча "Райо Вальекано" – "Альбасете"

"Мы с Романом хотим поблагодарить руководителей и игроков "Альбасете" за их огромную поддержку, отличных фанатов, Ассоциацию футболистов Испании, прессу, безоговорочных сторонников, которые были на стадионе из Украины ... Спасибо всем. Без вас это было бы намного сложнее. С вашей поддержкой у нас больше силы и желания продолжать этот нелегкий путь далеко от родины. Излишне говорить намного больше. Спасибо", – подытожил агент Романа Зозули Владимир Кузьменко

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Как Зозуля забивает за сборную Украины

Напомним, что в первом тайме воскресного матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев скандировали в адрес украинца: "Зозуля – ты нацист". Арбитр вынужден был приостановить поединок, чтобы успокоить фанатов, а в перерыве футболисты "Альбасете" отказались выходить на второй тайм. При этом руководство чемпионата Испании выступило в поддержку Зозули после обвинений в нацизме.

Отметим, что конфликт между украинским футболистом и фанатами "Райо Вальекано" тянется еще с 2017 года, когда Зозуля перешел в "Райо" в аренду из "Бетиса". Болельщики выступили против присутствия украинца в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку военных.

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