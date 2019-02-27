Зозуля – вне игры: испанцы не простили украинцу гол в стиле Марадоны

Испанские чиновники оставили в силе дисквалификацию украинца, забившего рукой. Но "Альбасете" за Романа еще поборется

Роман Зозуля. Фото: Getty Images

Зозуля – вне игры: испанцы не простили украинцу гол в стиле Марадоны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/701/19b/5c770119bcd3e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/701/19b/5c770119bcd3e.png 2019-02-27T23:37:00+02:00 Футбол Испанские чиновники оставили в силе дисквалификацию украинца, забившего рукой. Но "Альбасете" за Романа еще поборется

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отклонила апелляцию "Альбасете" по отмене желтой карточки Романа Зозули. Клуб собирается еще раз обжаловать желтую карточку украинца, но в этот раз в апелляционный комитет RFEF.

Зозуля получил желтую карточку на 27-й минуте матча с "Реал Овьедо" (0:0). Для Зозуля эта карточка стала пятой в сезоне, что означает дисквалификацию на матч против "Кадиса", который состоится 2 марта. Проблема в том, что "Альбасете", ведущий реальную борьбу за попадание по итогам сезона в Примеру, на встречу с "Кадисом" уже имеет двух дисквалифицированных: защитника Сантьяго Джентилетти и нападающего Хавьера Акунью.

ЗА ЧТО ЖЕЛТАЯ. В матче с "Овьедо", пытаясь замкнуть фланговый прострел, Зозуля забил гол рукой. Наверняка Роман был в курсе дела, как похожим образом, "рукой Бога", на ЧМ-1986 в сетку ворот англичан отправил мяч легендарный Марадона. Но если тот мяч аргентинца засчитали, то гол в исполнении Зозули засчитан не был. Более того, Роману показали желтую. Хотя как игрок, так и его клуб настаивают, что рукой было сыграно не специально. А следовательно, "горчичнику" там не место.

Напомним, ранее Роман Зозуля взбудоражил Сеть откровениями: "На меня фанаты в Испании кричат – "фашист".

Кроме того, сообщалось, что Зозуля спас жизнь футболисту.

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