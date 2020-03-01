Зозуля вновь подвергся словесной "атаке" со стороны фанатов "Райо Вальекано"

Болельщики "Райо Вальекано" в этот раз назвали украинца - коммунистом

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля вновь подвергся оскорблениями со стороны фанатов "Райо Вальекано". В матче 30-го тура чемпионата Испании активные болельщики гостей скандировали "Зозуля — коммунист!" Форвард провел на поле 75 минут и не отметился результативными действиями.

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Напомним, во время предыдущего матча между этими командами, который состоялся 15 декабря, болельщики "Райо" оскорбляли Зозулю, называя его нацистом. В итоге команды доиграли первый тайм, но игроки "Альбасете" отказались возвращаться на поле после перерыва. Главный судья принял решение не продолжать игру из-за оскорблений в адрес Зозули. Тогда "Райо Вальекано" был наказан частичным закрытием трибун на следующие два матча и оштрафован.

Кстати, была названа зарплата Зозули в "Альбасете": он получает в 14 раз меньше, чем Ярмоленко – СМИ. С окладом в полмиллиона евро Роман является самым высокооплачиваемым игроком своей команды.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

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