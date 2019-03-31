Зозулю прорвало: украинец впервые с февраля забил гол в матче Сегунды
Команда украинца упустила победу на последних минутах встречи
Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля отличился в матче 32-го тура второй по силе лиги Испании против "Тенерифе". Украинец откликнулся на навес с фланга и пробил головой над голкипером. На тот момент "Альбасете" проигрывал со счетом 0:1. Во втором тайме хозяева поля вышли вперед, но в компенсированное время "Тенерифе" сумел отыграться – 2:2.
Зозуля прервал свою шестиматчевую безголевую серию. В целом форвард сборной Украины провел 26 матчей в Сегунде и забил сем мячей.
Напомним, что недавно в матче с участием украинца произошел неприятный инцидент. Фанаты "Луго" скандировали "Зозуля умри". Испанские СМИ сразу же осудили поведение болельщиков.
Напомним, зимой 2017 года Зозуля должен был отправиться в аренду в "Райо Вальекано", но фанаты мадридского клуба сорвали трансфер, обвинив украинского футболиста в фашизме и нацизме за поддержку украинской армии.
А позже стало известно, что некоторые фанаты "Райо" воевали на Донбассе на стороне боевиков.
В итоге украинец вернулся в "Бетис", но из-за правил ФИФА полгода не мог играть на за одну из команд. А по окончании сезона украинец разорвал контракт с севильцами и подписал контракт с "Альбасете", где выступает до сих пор.
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