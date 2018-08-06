Зрителям покажут видеоповторы для арбитров в чемпионате Италии

Сегодня, 21:02

Они будут показаны лишь только после того, как судья уже принял свое решение

Фото AFP
Фото AFP

С нового сезона в чемпионате Италии спорные моменты будут отображаться на больших экранах. Данное правило будет введено прежде всего для болельщиков, у которых нет возможности посмотреть повторы, доступные главным арбитрам матча. Эти повторы могут быть показаны лишь только после того, как судья уже принял свое решение и только во время остановки игры.

Напомним, что в серии А система видеопомощи судьям была внедрена с прошлого сезона.

Система видеопомощи арбитрам впервые работала на чемпионате мира 2018 года. Первый случай на ЧМ-2018 с отмененным пенальти благодаря VAR случился в поединке группового раунда Бразилия – Коста-Рика (2:0).

А впервые в истории на чемпионате мира арбитр назначил пенальти после видеоповтора в матче Франция – Австралия.

Недавно полузащитник сборной Украины прокомментировал систему видеопомощи арбитрам на чемпионате мира. Андрей Ярмоленко о системе VAR: "Раньше я был против этого"

Ранее мы цитировал экс-арбитра ФИФА Олега Орехова: "Система VAR судьям надоест и начнут забывать, как о спрее".
футбол, болельщики, арбитр, чемпионат Италии, VAR

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Sportbox

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