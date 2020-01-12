"Зубастик" из "Барселоны" не поможет команде в ближайшие пол года

Луис Суарес / Фото: Reuters

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес операцию на травмированном колене, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, футболист пропустит около пяти месяцев.

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Форварду уже делали операцию на колене в конце прошлого сезона, но оперативное вмешательство не принесло результатов. Таким образом, Суарес вернется в строй не раньше мая.

Луис Суарес / Фото: AFP Реклама

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

"Барселона", набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с "Наполи".

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