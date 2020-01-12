Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

"Зубастик" из "Барселоны" не поможет команде в ближайшие пол года

12 января, 17:51

Луису Суаресу сделали операцию на колене

Луис Суарес

Луис Суарес / Фото: Reuters

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес операцию на травмированном колене, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, футболист пропустит около пяти месяцев.

Читайте также: Вальверде договорился с "Барселоной" о своем уходе. Наставник покинет клуб в конце текущего сезона

Форварду уже делали операцию на колене в конце прошлого сезона, но оперативное вмешательство не принесло результатов. Таким образом, Суарес вернется в строй не раньше мая.

Луис Суарес

Луис Суарес / Фото: AFP

Реклама

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

В тренде
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке Испании
Онлайн матча "Реал" - "Атлетико" в Суперкубке Испании

"Барселона", набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с "Наполи".

Ранее мы писали, что Пике на время сменил амплуа, и с красоткой-женой Шакирой подался в баскетбол. Жерар Пике и Шакира сфотографировались с чемпионским кубком "Хит" и получили именные майки.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Луис Суарес

Источник: El Mundo Deportivo

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...