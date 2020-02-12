Звезда "Барселоны" из-за травмы выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

Французский футболист не играл с ноября прошлого года

Усман Дембеле / Фото: Getty Images

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле выбыл на полгода из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний француз получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Повторную травму Дембеле получил во время тренировки, восстанавливаясь от предыдущего повреждения, из-за которого он не появлялся на поле с ноября прошлого года. Добавим, что ранее из-за травмы "Барселона" надолго потеряла другого нападающего Луиса Суареса.

Он уже перенес операцию в Финляндии. Дембеле принял участие лишь в 9 матчах за "Барселону" в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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Таким образом, французский нападающий точно не сыграет на Евро-2020. На групповом этапе чемпионы мира сыграет в "группе смерти", где встретятся с Португалией и Германией. Последний участник квартета определится в плей-офф Лиги наций – это может быть Исландия, Венгрия, Болгария, Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь. Добавим, что в марте сборная Франции проведет товарищеский матч против Украины. Мы уже сообщали, что Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды.

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