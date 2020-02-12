Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

Звезда "Барселоны" из-за травмы выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

12 февраля, 08:34

Французский футболист не играл с ноября прошлого года

Усман Дембеле

Усман Дембеле / Фото: Getty Images

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле выбыл на полгода из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний француз получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Повторную травму Дембеле получил во время тренировки, восстанавливаясь от предыдущего повреждения, из-за которого он не появлялся на поле с ноября прошлого года. Добавим, что ранее из-за травмы "Барселона" надолго потеряла другого нападающего Луиса Суареса.

Он уже перенес операцию в Финляндии. Дембеле принял участие лишь в 9 матчах за "Барселону" в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Реклама

Таким образом, французский нападающий точно не сыграет на Евро-2020. На групповом этапе чемпионы мира сыграет в "группе смерти", где встретятся с Португалией и Германией. Последний участник квартета определится в плей-офф Лиги наций – это может быть Исландия, Венгрия, Болгария, Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь. Добавим, что в марте сборная Франции проведет товарищеский матч против Украины. Мы уже сообщали, что Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды.

В тренде
Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА

Читайте также: Где пройдет Евро-2020: все стадионы и города чемпионата Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Усман Дембеле

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Италии
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...