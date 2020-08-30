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Звезда "Барселоны" Месси не приехал на прохождение теста на коронавирус

30 августа, 12:49

Елена Павлова Елена Павлова

Зато на медосмотр прибыли Артуро Видаль и Луис Суарес

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов и медицинский осмотр вместе с командой – сообщает испанское издание Marca. А ранее появилась информация, что "Барселона" все-таки продает Месси и пытается "выжать" из англичан почти 300 миллионов.

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Как сообщает источник, в назначенное время аргентинец не появился в медучреждении. И это породило еще больше слухов о его скором переходе в "Манчестер Сити". Хотя на тестирование прибыли чилийский полузащитник Артуро Видаль и аргентинский нападающий Луис Суарес, которые, по информации СМИ, покинут клуб в ближайшем будущем.

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Напомним, что ранее форвард прислал в "Барселону" второй факс, в котором Месси сообщил каталонскому клубу, что не приедет на предсезонный сбор.

Лионель Месси
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Лионель Месси / Фото: Reuters

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По данным Mirror, "Барселона" согласилась продать своего форварда в английский клуб. За это каталонцы хотят заработать 280 миллионов евро. Также "Барселона" рассматривает вариант, при котором в сделку войдут футболисты "Манчестер Сити" с доплатой в 134 миллиона. Ранее сообщалось, что каталонцы требуют за Месси 700 миллионов отступных, однако юристы "Сити" считают, что могут обойти этот пункт в контракте. И испанцы теперь торгуются.

Добавим, что первый факс от Месси пришел в "Барселону" четыре дня назад. В нем аргентинец писал следующее: "Я ценю все возможности личностного роста. Однако личные мотивы заставили меня принять трудное решение – я прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях".

Смотрите как Месси забивал за "Барселону"

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