Звезда "Баварии" расстанется с драгоценной футболкой ради борьбы с коронавирусом

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский отдал на благотворительный аукцион футболку с матча второго тура чемпионата Германии против "Шальке". Встреча завершилась победой мюнхенской команды со счетом 3:0. Все три гола забил польский нападающий. Левандовский пожертвует средства от продажи футболки с автографом польским больницам для борьбы с коронавирусом.
"Это моя футболка с матча Бундеслиги против "Шальке", в котором мне удалось сделать хет-трик. Я хотел бы пожертвовать эту майку для аукциона. Вся сумма будет переведена в польские больницы", – написал Левандовский в Instagram.
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Отметим, что в Польше зафиксировано 5 955 случаев заражения COVID-19, 181 случай завершился летальным исходом.
Ранее мы рассказывали о польской "машине" по забиванию голов – ТОП-10 "выстрелов" Левандовского. Форвард "Баварии" является лучшим голеадором чемпионата Германии.
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