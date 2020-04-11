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Звезда "Баварии" расстанется с драгоценной футболкой ради борьбы с коронавирусом

11 апреля, 09:48

Максим Перепелица

Роберт Левандовский поможет польским больницам в противоборстве с эпидемией

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский отдал на благотворительный аукцион футболку с матча второго тура чемпионата Германии против "Шальке". Встреча завершилась победой мюнхенской команды со счетом 3:0. Все три гола забил польский нападающий. Левандовский пожертвует средства от продажи футболки с автографом польским больницам для борьбы с коронавирусом.

"Это моя футболка с матча Бундеслиги против "Шальке", в котором мне удалось сделать хет-трик. Я хотел бы пожертвовать эту майку для аукциона. Вся сумма будет переведена в польские больницы", – написал Левандовский в Instagram.

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Отметим, что в Польше зафиксировано 5 955 случаев заражения COVID-19, 181 случай завершился летальным исходом.

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Ранее мы рассказывали о польской "машине" по забиванию голов – ТОП-10 "выстрелов" Левандовского. Форвард "Баварии" является лучшим голеадором чемпионата Германии.

Смотрите, как "Бавария" в Лондоне разгромила "Челси" в плей-офф Лиги чемпионов

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чемпионат Германии Бавария Роберт Левандовски

Источник: Сегодня|Спорт

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