Звезда Формулы-1 купил за 1,6 миллиона машину конкурента

Недавно на таком же автомобиле Златан Ибрагимович нарушил правила ПДД

Звезда Формулы-1 Макс Ферстаппен стал владельцем нового суперкара. Пилот "Рел Булл" приобрел автомобиль за 1,6 миллиона евро. Но большего резонанса вызвала не стоимость, а марка, ведь нидерландский гонщик пополнил свой гараж автомобилем "Феррари" – конкурента "Ред Булл" в Формуле-1.

Ферстаппен приобрел модель Ferrari Monza SP2. Всего было продано 499 экземпляров. Среди прочих владельцем этого спорткара является футболист "Милана" Златан Ибрагимович. Кстати, совсем недавно мы писали, что Ибрагимовича засекли за нарушением ПДД на роскошной машине за 1,6 млн евро.

Кабриолет может похвастаться характеристиками, достойными Формулы-1: 800 лошадиных сил, 6,5-литровый V12 двигатель, разгон до 100 км/час за 2,9 секунды, а максимальная скорость более 300 км/час.

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