Звезда Формулы-1 купил за 1,6 миллиона машину конкурента

Звезда Формулы-1 Макс Ферстаппен стал владельцем нового суперкара. Пилот "Рел Булл" приобрел автомобиль за 1,6 миллиона евро. Но большего резонанса вызвала не стоимость, а марка, ведь нидерландский гонщик пополнил свой гараж автомобилем "Феррари" – конкурента "Ред Булл" в Формуле-1.
Ферстаппен приобрел модель Ferrari Monza SP2. Всего было продано 499 экземпляров. Среди прочих владельцем этого спорткара является футболист "Милана" Златан Ибрагимович. Кстати, совсем недавно мы писали, что Ибрагимовича засекли за нарушением ПДД на роскошной машине за 1,6 млн евро.
Кабриолет может похвастаться характеристиками, достойными Формулы-1: 800 лошадиных сил, 6,5-литровый V12 двигатель, разгон до 100 км/час за 2,9 секунды, а максимальная скорость более 300 км/час.
Ранее мы писали, что врачи раскрыли подробности новой операции по спасению Михаэля Шумахера. Легендарного немецкого автогонщика ожидает внедрение следующей порции стволовых клеток в сердечную ткань.
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