Звезда "Карпат" ушел в аренду в один из самых титулованных клубов Аргентины
Колумбийский полузащитник провел за львовян 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач
4-кратный и действующий обладатель Кубка Либертадорес аргентинский "Ривер Плейт" достиг договоренностей с львовскими "Карпатами" об аренде до 31 декабря 2019 года с правом выкупа колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля. За "зелено-белых" креативный хавбек провел 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
Напомним, что несколько дней назад в "Карпаты" перешел экс-игрок "Барселоны". Камерунский полузащитник Мартин Хонгла арендован львовским клубом.
Также мы писали, что "Карпаты" во время паузы в чемпионате назначили тренером испанца Гонсалеса. Фабри Гонсалес подписал контракт на 2,5 с "Карпатами", ранее специалист руководил рядом испанских клубов.
В начале недели Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".
Ранее мы писали, что "Шахтер" подписал контракт с защитником "Александрии". Валерий Бондаренко заключил соглашение с "горняками" на пять лет. Воспитанник киевского футбола Валерий Бондаренко начинал профессиональную карьеру в Грузии – в составе кутаисского "Торпедо". В 2015 и 2016 годах выступал в стрыйской "Скале". С февраля 2017-го играл в "Александрии".
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