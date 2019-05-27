Звезда киевского "Динамо" продолжит работать на Кадырова в новом качестве

Стало известно, чем будет заниматься бывший защитник киевлян после завершения своей игроцкой карьеры

Родолфо. Фото - официальный сайт ФК "Ахмат".

Бывший защитник киевского "Динамо" Родолфо, выступавший в последнее время за грозненский "Ахмат", завершил карьеру игрока. Однако 36-летний бразилец продолжит работать на Рамзана Кадырова, являющегося почетным президентом "Ахмата". Родолфо войдет в тренерский штаб этой команды.

За киевское "Динамо" Родолфо выступал с 2004 по 2006 год, забив за "бело-синих" 7 голов в 56 матчах. В составе киевлян бразилец дважды завоевал Кубок Украины, а также стал обладателем Суперкубка страны, после чего перебрался в состав московского "Локомотива". Сумма того трансфера составила 3,7 миллиона евро.

В свою очередь, будущее тренерского штаба самого киевского "Динамо" находится с тумане. Ранее президент столичного клуба Игорь Суркис, комментируя слухи о возможном приглашении Адама Навалки, Алексея Михайличенко и Юрия Калитвинцева, заявил: "Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил раньше, после окончания сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером".

Также мы писали, что тренер "МанСити" интересовался у Зинченко талантом "Динамо". "Он сказал мне, что этому игроку нужно срочно уезжать из чемпионата Украины, чтобы вырасти в хорошего футболиста", – сказал Александр Зинченко.

В своем последнем матче "Динамо" одержало волевую победу над ФК "Львов":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Звезда киевского "Динамо" продолжит работать на Кадырова в новом качестве". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"