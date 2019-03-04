Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах установил личный антирекорд в клубе

Египетский футболист не может поразить ворота соперника уже три матча кряду

Мохамед Салах не забивает три матча подряд. Фото: AFP

Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах установил личный антирекорд в клубе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cd2/f63/5c7cd2f6392c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cd2/f63/5c7cd2f6392c5.jpg 2019-03-04T09:27:00+02:00 Футбол Египетский футболист не может поразить ворота соперника уже три матча кряду

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не забивает в АПЛ уже три матча подряд. Это самый длинный его период без голов с момента присоединения к "мерсисайдцам" летом 2017 года. Голевая засуха египтянина началась с матча против "Манчестер Юнайтед" (0:0) 24 февраля.

Также Салах не смог отличиться в победной игре против "Уотфорда" (5:0) и в воскресном дерби с "Эвертоном" на "Гудисоне" (0:0).

Напомним, что "Ливерпуль" в матче 29 тура не смог переиграть "Эвертон" и потерял первую строчку в таблице. Сейчас "Манчестер Сити" имеет 71 очко в активе, в то же время у скаузеров на одно меньше.

Кстати, в начале февраля Мохамед Салах кардинально сменил имидж: футболист сбрил бороду. Реакция болельщиков в социальных сетях на новый имидж нападающего "Ливерпуля" неоднозначная.

Напомним, что в прошлом году футболисты начали показывать свой пресс в соцсетях. Сделал это и Мохамед Салах. Футболист опубликовал фотографию из тренажерного зала, где видны его прорисованные "кубики". Известно, египтянин проповедует здоровый образ жизни и старается следовать рекомендациям врачей и диетологов.

Недавно в Египте была представлена скульптура Мохамеда Салаха. Произведение призвано служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное. Салах изображен с маленьким телом, тонкими руками и ногами, но огромной головой.

Болельщики в Киеве поют песню , посвященную Мохамеду Салаху:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах установил личный антирекорд в клубе". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.