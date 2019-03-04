Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах установил личный антирекорд в клубе
Египетский футболист не может поразить ворота соперника уже три матча кряду
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не забивает в АПЛ уже три матча подряд. Это самый длинный его период без голов с момента присоединения к "мерсисайдцам" летом 2017 года. Голевая засуха египтянина началась с матча против "Манчестер Юнайтед" (0:0) 24 февраля.
Также Салах не смог отличиться в победной игре против "Уотфорда" (5:0) и в воскресном дерби с "Эвертоном" на "Гудисоне" (0:0).
Напомним, что "Ливерпуль" в матче 29 тура не смог переиграть "Эвертон" и потерял первую строчку в таблице. Сейчас "Манчестер Сити" имеет 71 очко в активе, в то же время у скаузеров на одно меньше.
Кстати, в начале февраля Мохамед Салах кардинально сменил имидж: футболист сбрил бороду. Реакция болельщиков в социальных сетях на новый имидж нападающего "Ливерпуля" неоднозначная.
Напомним, что в прошлом году футболисты начали показывать свой пресс в соцсетях. Сделал это и Мохамед Салах. Футболист опубликовал фотографию из тренажерного зала, где видны его прорисованные "кубики". Известно, египтянин проповедует здоровый образ жизни и старается следовать рекомендациям врачей и диетологов.
Недавно в Египте была представлена скульптура Мохамеда Салаха. Произведение призвано служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное. Салах изображен с маленьким телом, тонкими руками и ногами, но огромной головой.
Болельщики в Киеве поют песню , посвященную Мохамеду Салаху:
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