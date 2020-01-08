Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

Звезда "Ливерпуля" стал игроком года в Африке, лучший гол на континенте забил друг Зинченко

8 января, 09:03

Оба футболиста вошли в символическую сборную Африки по итогам 2019 года

Садио Мане

Садио Мане / Фото: Twitter

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком в Африке в 2019 году. Также Мане вошел в символическую сборную африканского континента по итогам ушедшего года. Ранее мы писали, что лучшим игроком сильнейшего европейского чемпионата признали африканца.

На награду претендовали так же Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Хаким Зиех, Андре Онана (оба – "Аякс"), Исмаэль Беннасер ("Милан"), Одион Игало ("Шанхай Шеньхуа"), Юсеф Белайли ("Эсперанс").

Смотрите, как Мане забивает за "Ливерпуль":

Реклама

В сезоне-2019/20 27-летний Мане провел 28 матчей за "Ливерпуль", забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

В тренде
100 самых популярных украинских спортсменов: первый рейтинг 2020 года
Василий Ломаченко - самый популярный украинский спортсмен

Форвард выиграл с "Ливерпулем" Лигу чемпионов-2018/19 и Клубный чемпионат мира-2019, а вместе со сборной Сенегала стал вице-чемпионом Кубка Африки, уступив в финале турнира Алжиру (0:1).

Символическая сборная Африки-2019:

  • Вратарь: Андре Онана ("Аякс", Нигерия);
  • Защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм", Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип ("Ливерпуль", Камерун), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Ашраф Хакими ("Боруссия", Марокко);
  • Полузащитники: Идрисса Гейе ("ПСЖ", Сенегал), Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир), Хаким Зиеш ("Аякс", Марокко);
  • Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Пьер-Эмерик Обамейанг ("Арсенал", Габон), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).

Приз за лучший гол года достался полузащитнику "Манчестер Сити" Рияду Марезу. Свой шедевр алжирец сотворил в полуфинале Кубка Африки. Недавно игрок "Манчестер Сити" случайно проговорился, что Фернандиньо покинет "горожан".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол футболист Рияд Марез Садио Мане

Источники: Сегодня|Спорт , Livesport.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболу
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...