Звезда "Ливерпуля" стал игроком года в Африке, лучший гол на континенте забил друг Зинченко

Оба футболиста вошли в символическую сборную Африки по итогам 2019 года

Садио Мане / Фото: Twitter

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком в Африке в 2019 году. Также Мане вошел в символическую сборную африканского континента по итогам ушедшего года. Ранее мы писали, что лучшим игроком сильнейшего европейского чемпионата признали африканца.

На награду претендовали так же Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Хаким Зиех, Андре Онана (оба – "Аякс"), Исмаэль Беннасер ("Милан"), Одион Игало ("Шанхай Шеньхуа"), Юсеф Белайли ("Эсперанс").

Смотрите, как Мане забивает за "Ливерпуль":

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В сезоне-2019/20 27-летний Мане провел 28 матчей за "Ливерпуль", забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

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Форвард выиграл с "Ливерпулем" Лигу чемпионов-2018/19 и Клубный чемпионат мира-2019, а вместе со сборной Сенегала стал вице-чемпионом Кубка Африки, уступив в финале турнира Алжиру (0:1).

Символическая сборная Африки-2019:

Вратарь: Андре Онана ("Аякс", Нигерия);

Андре Онана ("Аякс", Нигерия); Защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм", Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип ("Ливерпуль", Камерун), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Ашраф Хакими ("Боруссия", Марокко);

Серж Орье ("Тоттенхэм", Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип ("Ливерпуль", Камерун), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Ашраф Хакими ("Боруссия", Марокко); Полузащитники: Идрисса Гейе ("ПСЖ", Сенегал), Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир), Хаким Зиеш ("Аякс", Марокко);

Идрисса Гейе ("ПСЖ", Сенегал), Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир), Хаким Зиеш ("Аякс", Марокко); Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Пьер-Эмерик Обамейанг ("Арсенал", Габон), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).

Приз за лучший гол года достался полузащитнику "Манчестер Сити" Рияду Марезу. Свой шедевр алжирец сотворил в полуфинале Кубка Африки. Недавно игрок "Манчестер Сити" случайно проговорился, что Фернандиньо покинет "горожан".

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