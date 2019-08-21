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Звезда "Манчестер Юнайтед" "подставил" Тайсона Фьюри

21 августа, 09:50

Боксер поставил 5 долларов на то, что Поль погба забьет пенальти

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

В рамках второго тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встречался с "Вулверхэмптоном", в этом поединке финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 1:1.

При этом, манкунианцы вполне могли рассчитывать на победу. В ходе второго тайма встречи, при равном счете, хавбек команды Поль Погба не сумел реализовать пенальти.

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За поединком "Манчестер Юнайтед" следил всемирно известный боксер Тайсон Фьюри, являющийся большим фанатом "красных дьяволов". Британец смотрел трансляцию встречи в компании своих друзей.

Перед одиннадцатиметровым ударом Тайсон поспорил с товарищем на пять долларов, что Погба отправит мяч в сетку. В результате француз не забил, а британец проиграл пари. Реакция Тайсона на этот момент просто бесценна.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчеса не было даже в заявке "МЮ".

Смотрите, как "Челси" выигрывал Лигу Европы-2019 еще под руководством Сарри:

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бокс чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Тайсон Фьюри Поль Погба

Источник: The Sun

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