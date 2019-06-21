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Звезда молодежной сборной Украины: "Я пока украинец и нет мыслей поменять паспорт обратно"

21 июня, 19:05

Георгию Цитаишвили предлагают выступать за грузинскую команду

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили. Фото: AFP

Герой прошедшего чемпионата мира U-20 полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, почему он принял украинское гражданство и выступает за сборную Украины. Он признался, что ему уже поступило предложение от грузинской сборной, но на данный момент он не собирается менять паспорт.

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"Никто не знает, что, когда я приходил в "Динамо", нельзя было быть иностранцем. В ДЮСШ "Динамо" иностранцев не принимают. Мне было 11, и мне объяснили, что если я хочу попасть в "Динамо", то обязательно нужно иметь украинский паспорт. По маминой линии у нас есть родственники из Украины. Мама и я отказались от грузинского гражданства ради того, чтобы я играл в "Динамо".

С первого сбора я всегда был в расположении сборной Украины. Я играл за разные возрасты. Сейчас меня стали активно приглашать в сборную Грузии. В первую сборную. Но у меня на руках украинский паспорт. Скажем так, меня просят поменять паспорт. Но, как видите, я пока что украинец и у меня нет мыслей в ближайшем будущем поменять паспорт обратно", – рассказал Цитаишвили.

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Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а последний гол в матче на свой счет записал как раз Цитаишвили после сольного прохода со своей половины поля. Накануне герои вернулись на родину:


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Тег сборная Украины U20, Георгий Цитаишвили

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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