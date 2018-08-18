Звезда "МЮ" включил троих украинцев в символическую сборную своей мечты

Сегодня, 13:08

Андрей Канчельскис назвал лучших партнеров, с кем ему приходилось играть

Андрей Канчельскис. Фото back-post.com
Андрей Канчельскис. Фото back-post.com

Бывший полузащитник киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал символическую сборную своих партнеров по карьере игрока. Звезда футбола 90-х включил в команду мечты троих украинцев – Олега Лужного, Владимира Бессонова и Алексея Михайличенко.

Полностью символическая сборная Канчельскиса выглядит следующим образом: Петер Шмейхель, Олег Лужный, Стив Брюс, Владимир Бессонов, Деннис Ирвин, Алексей Михайличенко, Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Рой Кин, Эрик Кантона, Габриэль Батистута.

Ранее Канчельским критично прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2018: "Обыгрывали смешные команды и занимались популизмом"

Кстати, сегодня стало известно, что УЕФА отклонил протест "Славии" на результат матча с "Динамо" в Лиге чемпионов. Чехи были недовольны судейством в ответной встрече и даже призвали Григория Суркиса уйти в отставку с поста в УЕФА.

Также сообщалось, что бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан хочет сменить Моуринью на посту тренера "Манчестер Юнайтед". Португалец находится под серьезным давлением после того, как в прошлом сезоне не сумел завоевать с командой ни одного трофея.
футбол, Дэвид Бекхэм, Алексей Михайличенко, Олег Лужный, Эрик Кантона, Райан Гиггз, Петер Шмейхель, Владимир Бессонов, Габриэль Батистута, Рой Кин, Стив Брюс, Андрей Канчельскис

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Источник:

СЭ

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