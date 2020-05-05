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Звезда НБА Леброн Джеймс изменил жене с 22-летней моделью из Instagram

5 мая, 11:24

Александр Трикиша

Баскетболиста в измене обвинила супруга игрока в американский футбол

Главную звезду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса обвинили в измене жене с 22-летней Instagram-моделью Софией Джаморой. Обвинения озвучила супруга игрока клуба Национальной футбольный лиги "Денвер Бронкос" Ника Ваннетта Эрза Халити.

"Я единственная не являюсь фанаткой Леброна Джеймса? Наверное, все дело в том, что я никогда не была фанаткой тех парней, что изменяют своим женам, тем более с Софией Джаморой", – написала Эрза Халити в Instagram.

Интересно, что ранее Халити и Джамора были близкими подругами, но, очевидно, слухи о романе с женатым баскетболистом испортили отношения между девушками.

София ведет активную жизнь в Instagram. Как и многие модели, она не стесняется выкладывать откровенные фото в соцсети. Неудивительно, что на страницу девушки подписано 2,7 миллиона поклонников.

Ранее мы писали, что после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замуж. Покинув экс-форварда "Динамо", Анна Кравец отбила атаки хейтеров и сразу получила предложение руки и сердца.

А жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образе. Ирина Морозюк снова приковала к себе внимание, показав очередное смелое селфи.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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баскетбол модель Леброн Джеймс WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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