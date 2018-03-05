Звезда "ПСЖ" – о смерти футболиста "Фиорентины": "Мы все рано или поздно умрем"
Дани Алвес заявил, что смерти тысяч детей остаются без внимания каждый день
Бразильский защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что ему жаль семью защитника "Фиорентины" Давиде Астори, который умер во сне в гостиничном номере.
При этом футболист подчеркнул, что в мире остается без внимания гибель тысяч детей.
"Мы не были слишком обеспокоены смертью Астори, потому что мы его не очень хорошо знали. Мне жаль его семью. Я надеюсь, что сейчас Давиде в лучшем из миров. Однако, тысячи детей гибнут каждый день и это остается без внимания. Дети тоже важны. Мы все рано или поздно умрем", – сказал Дани Алвес.
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По информации прессы, 31-летний футболист умер в воскресенье во сне в своем номере в Удине, где команда разместилась перед матчем с "Удинезе". Данная игра и остальные воскресные матчи серии А были перенесены из-за трагических событий.
Сразу после трагедии болельщики стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.
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