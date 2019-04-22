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Звезда "ПСЖ" снова оказался быстрее Усейна Болта

Сегодня, 19:25

Французский футболист продемонстрировал феноменальную скорость в матче чемпионата

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против "Монако", выигранный его командой со счетом 3:1. Как сообщает Daily Mail, в ситуации с первым голом Мбаппе в ходе ускорения развил скорость в 38 км/час.

Это больше, чем средняя скорость ямайского спринтера Усэйна Болта по ходу его мирового рекорда на дистанции 100 метров, который достиг отметки 37,58 км/час.

Для сравнения, самым быстрым игроком АПЛ является Лерой Сане, который в прошлом сезоне в одном из эпизодов развил скорость в 35,48 км/час.

Мбаппе не впервые демонстрирует свои легкоатлетические способности. В прошлом году француз развил скорость, по данным разных СМИ, от 37 до 39 км/час.

Кстати, мы писали, что "ПСЖ" поднимет зарплату 20-летней звезде до уровня Месси. Парижский клуб намерен сохранить Килиана Мбаппе новым контрактом.

Ранее сообщалось, что во Франции родителям запретили назвать ребенка в честь футболистов. Пара хотела назвать мальчика Гризманн Мбаппе в честь футболистов, забивших голы в финальном матче чемпионата мира.

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Тег видео, ФК Монако, чемпионат Франции, псж, Килиан Мбаппе

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Источник:

Советский спорт

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