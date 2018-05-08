Звезда "Реала" Гарет Бейл в третий раз стал отцом

28-летний полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл в третий раз стал отцом. Об этом он сообщил через социальные сети. На этот раз у валлийца родился сын. Его полное имя звучит как Аксель Чарль Бэйл. Невеста футболиста, 26-летняя Эмма Риз-Джонс, ранее родила двух дочерей – Альбу Виолетту и Наву Валентину.

Напомним, что летом пара намерена пожениться, уже запланирована роскошная церемония в Италии. Гарет и Эмма познакомились еще в детстве – они учились в одной школе Whitchurch High School в Кардиффе.

В текущем сезоне Бейл провел на поле 36 матчей в футболке "Реала", забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" готовит еще один грандиозный обмен футболистами. Ранее "Красные дьяволы" обменяли Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса, а теперь англичане намерены заполучить Гарета Бейла, но взамен придется отдать голкипера Давида Де Хеа.

Напомним, в предыдущем матче в чемпионате Испании "Реал" в "эль-класико" сыграл вничью с "Барселоной". Традиционно поединок не обошелся без удалений.