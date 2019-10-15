Звезда "Реала" – о сборной Украины: "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть"

Клод Макелеле / Фото: Getty Images

Реклама

Известный французский футболист Клод Макелеле, выигрывавший с "Реалом" Лигу чемпионов и выступавший в "Челси" вместе с Андреем Шевченко, побывал на матче Украина – Португалия, который завершился сенсационной победой "сине-желтых" 2:1 и их досрочным выходом на Евро-2020. После поединка Макелеле поделился впечатлениями от увиденного.

Читайте также: Боссы украинского футбола опасаются, что Шеву может увести "Милан"

Макелеле играл вместе с Шевой в "Челси". Фото Getty Images

"Когда мы играли вместе с Шевой, он всегда был очень сфокусированным на тренировках и на игре. Он большой профессионал и имеет соответствующий менталитет. Сейчас я радуюсь за него. Он мой друг, мы встречаемся в Лондоне, общаемся, – отметил Клод Макелеле. – К тому же, он собрал мощный тренерский штаб, где есть специалисты из Италии, которые очень сильны в вопросах тактики"

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

"В Украине очень хорошее поколение игроков. Я был вчера на матче против Португалии и был даже немного удивлен тем, как играла сборная Украины. Очень рад тому, что украинские болельщики получили такой праздник. Обыграть Португалию – нелегкое дело, – добавил Макелеле. – Может ли Украина обыграть мою родную сборную Франции? У Франции сейчас замечательное поколение, много молодых игроков. И мы не имеем проблем со сменой генераций. И я думаю, что Франция все-таки обыграет Украину, если они встретятся"

Читайте также: "Реакция чистого Барсика": Вацко заступился за украинца, которого в России назвали "футболистиком"

"Кто фаворит Евро-2020? Для меня это Франция, – улыбается Клод Макелеле. – Но на таких турнирах ты никогда не можешь предсказать, что будет. Есть много сильных команд: Нидерланды, Германия, Англия, Бельгия, та же Португалия. Сейчас эти соревнования значительно более конкурентные"

Как мы писали ранее, экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в ворота Украины в игре с Португалией, назвав решение судьи в пользу команды Роналду ошибочным. "Не является нарушением, когда, после контакта с собственной головой, телом или ногой, мяч попадает в руку или кисть игрока. В таком случае 11-метрового в моменте со Степаненко не было. Это не нарушение", – заявил Мирослав Ступар.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама